El golpe de suerte del Real Madrid en Vigo: dos goles con solo tres disparos a portería

A Álvaro Arbeloa no le gustó que la primera pregunta tras ganar agónicamente en Balaídos fuera sobre a qué juega su equipo. "A ganar, a eso es a lo que juega el Real Madrid", respondió con una sonrisa con la que no escondía su desagrado. Tampoco lo pretendía. Llegados a este punto de la temporada, la victoria es lo único que importa. Lejos quedan aquellos discursos de equipo "en construcción" a los que tanto recurría Xabi Alonso. Ahora solo se trata de ganar. De sobrevivir.

Y el Madrid lo consiguió en Balaídos con un golpe de suerte. Solo de esa manera se puede catalogar que un disparo desesperado de Valverde en el minuto 94 golpeara en la espalda de Marcos Alonso y acabara en la esquina de la portería contraria a la que estaba cubriendo Radu. Fue tan solo el tercer disparo a puerta blanco en más de 90 minutos de juego.

La cifra, esos tres remates a gol, es la cuarta más baja de toda la temporada. Solo supera a la derrota contra el Manchester City (1-2), en la que los blancos solo apuntaron a portería una vez; y a las que sufrió contra el Atlético (5-2) y contra el Liverpool (0-1), cuando armaron dos remates contra la portería rival.

Courtois, de nuevo salvador

Dicho de otro modo, Radu solo realizó una parada (a Vinícius) en Balaídos, mientras que Courtois tuvo que hacer tres, dos de ellas de muchísimo mérito frente a Borja Iglesias y Williot en la primera parte. "Tuvimos suerte con el palo [de Iago Aspas] y el gol con disparo desviado, pero lo merecimos", analizaba después el portero belga, el gran sostén de este equipo a lo largo de la temporada, el único que mantiene con constancia un nivel sobresaliente.

El delantero del Celta Borja Iglesias (i) tiene una ocasión de gol ante el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (c), durante el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports que el Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes, en el Estadio de Balaídos, en Vigo. / Lavandeira Jr / EFE

"Hemos sufrido bastante, pero hemos ganado, que era lo importante", apuntó Vinícius, quien se reconoció "un poco cansado" tras un partido en el que no ejerció el rol de líder del equipo que le correspondía en ausencia de Mbappé. Suyo, por cierto, fue el único remate a portería que no acabó en gol para los blancos.

Es consciente el Real Madrid con semejante caudal ofensivo no le bastará para hacer daño a todo un Manchester City, el compromiso que aparece este miércoles en su calendario. Para ese partido, Arbeloa recuperará a los sancionados Mastantuono, Carreras y Huijsen y a priori también a Camavinga, pero todavía no contará con Bellingham, Mbappé, ni por supuesto Rodrygo. "La personalidad y el carácter que hemos demostrado hoy ojalá sea un punto de inflexión y a partir de aquí todo vaya mucho mejor", se consuela Arbeloa.