El Girona salva un punto como mal menor ante el Levante

Un punto como mal menor para evitar la catástrofe. El Girona empató en el campo del Levante gracias a un rebote como el que brindó al Madrid la victoria en Balaídos. El gol de Joel Roca pasó por el tamiz de la incertidumbre hasta que fue validado por el VAR. El futbolista lo celebró efusivamente, el juez de línea lo anuló por fuera de juego de Vanat, y las imágenes revelaron que el balón fue desviado por Toljan sin que el delantero ucraniano molestara al portero.

Dispuso el Girona de una última ocasión con un cabezazo de Vitor Reis que se marchó fuera y que habría dado el vuelco al marcador que se había empezado a decantar con el gol del Levante. El magnífico cabezazo de Carlos Espí, lejos de la presión de Blind, puso por delante al cuadro granota, que sueña con la salvación aunque sigue penúltimo.

La roja que lo cambia todo

No dispuso de ninguna ocasión decente el Girona antes de la expulsión de Olasagasti por una salvaje entrada a Vanat en el centro del campo. La pérdida de un jugador retrasó al Levante para proteger los valiosos tres puntos que andaba acariciando. Motivó al mismo tiempo para lanzarse a la yugular el rival. Sin morder, sin asustar siquiera, hasta que el reloj se agotaba.

Joel Roca dispuso de un disparo a botepronto, Witsel remató al larguero solo ante Ryan -con la sospecha de que podría haber sido anulado el gol- y Roca volvió chutar por última vez cuando quedaba algo más de un minuto de tiempo. La espera por la ratificación dio un plus al Girona que no fructificó.