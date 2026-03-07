El Espanyol nombra a Sergio Ortega como coordinador del comité deportivo

El Espanyol ha nombrado de forma oficial este sábado a Sergio Ortega como coordinador del comité deportivo del Espanyol, según ha anunciado en un comunicado. El club crea esta figura con el objetivo de "canalizar y coordinar la relación con agentes, clubs y jugadores" en un contexto marcado por la baja médica de Fran Garagarza, el director deportivo que sufrió un infarto el pasado 4 de noviembre pero sigue al corriente de todas las decisiones.

El comité deportivo fue creado durante el último mercado de invierno para facilitar un mejor funcionamiento de la dirección deportiva en esa ventana de fichajes ante la baja del ejecutivo vasco. Esa comisión puntual ahora se refuerza de cara al futuro con el nombramiento de Ortega.

Con Alan Pace y Manolo

Este comité, integrado por Garagarza, Ortega, el presidente Alan Pace, el entrenador Manolo González y Alexander Rosen, incorporado al área deportiva el pasado diciembre, tomará las decisiones de "manera conjunta, reforzando así el trabajo coordinado dentro de la estructura deportiva del RCD Espanyol", apunta el comunicado.

Según la nota, "estas medidas se implementan con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización deportiva del club" pensando ya en el mercado de verano. Sergio Ortega ya tuvo un papel activo en el club durante la etapa como director deportivo de Óscar Perarnau.