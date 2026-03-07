Elena Fort: "La rebaja del abono es una promesa que no tiene sentido"

Elena Fort (Barcelona, 1970), exvicepresidenta institucional del FC Barcelona y también responsable del Espai Barça, repasa el último mandato y apunta cuáles serán las prioridades de la junta de Joan Laporta en caso de ganar las elecciones del próximo 15 de marzo.

¿De qué se enorgullece más de estos cinco años de mandato?

En 2021 asumimos un club arruinado. Técnicamente, si hubiera sido una empresa, se habría disuelto. El orgullo es haber hecho un trabajo diario, duro y nada fácil, para darle la vuelta. Basta comparar el club de 2021 con el de 2026, en todos los ámbitos.

¿Cuál ha sido el hito más diferencial a nivel social?

Haber iniciado el Spotify Camp Nou. Es un eslabón económico y de futuro que debe garantizar la pervivencia del club, pero, sobre todo, es construir nuestra casa. El Barça también se explica por sus estadios: son un elemento común de todos los socios. Por eso, lo que más me enorgullece es haber hecho realidad este proyecto a pesar del desgaste que ha comportado.

¿El desgaste ha sido personal?

Trabajo en el Barça porque lo amo desde que nací. Ser directiva, ser vicepresidenta, con atribuciones en áreas que evidentemente tienen incidencia pública, comporta asumir que hay un desgaste personal. Eso pasa en este trabajo y pasa en muchos otros. También es cierto que la visibilidad de estar en un lugar como el Barça es mucha. Pero yo lo asumo con perfecta normalidad: asumo que hay gente a la que, estés donde estés, no le va a gustar tu trabajo. Otra cosa es que eso traspase límites más personales.

Elena Fort, integrante de la candidatura de Joan Laporta. / Zowy Voeten

Las obras del Spotify Camp Nou han sido uno de los puntos más complicados. ¿Cómo valora el proceso?

Una obra así, en el siglo XXI, se enfrenta a normativas y procesos mucho más complejos y restrictivos que en el pasado. La gestión de licencias y el control administrativo son distintos. No ha sido fácil ni para el Ayuntamiento ni para nosotros, pero hemos aprendido día a día a gestionar esa complejidad. Al principio costó encontrar una dinámica y después se ha ido consolidando. Queda una parte importante, pero el proyecto avanza y será un campo único.

¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento?

Es buena. En procesos así siempre hay momentos de disconformidad puntual, porque los planos son inmensos y cualquier modificación pasa por un proceso muy burocrático. ¿Nos habría gustado que ciertas fases fueran más rápidas? Sí, pero lo asumimos y lo trabajamos.

Si Laporta sigue como presidente, ¿qué plan tienen para la grada de animación, uno de los puntos más conflictivos del mandato?

Con un Camp Nou nuevo y una estructura física distinta, hemos tenido que repensar muchas cosas: abonados, ubicaciones, recorridos, seguridad… y una de ellas es la grada de animación. Hubo que cambiarla de ubicación por razones de seguridad y de recorridos de aficiones; se pasó del gol norte al gol sur, y se trabajó la adaptación física. Pero también tocaba repensar el modelo. En 2018 se optó por cuatro grupos y funcionaba así. Con el tiempo detectamos que hay muchos jóvenes en lista de espera que no son abonados y llevan años esperando. Hay que buscar un modelo más abierto, y es lo que creemos que se debe hacer.

¿Será una prioridad del próximo mandato?

Sí. La grada es un punto importante y va por buen camino: hay negociaciones y desavenencias, pero debería poder implementarse. El regreso definitivo al Spotify Camp Nou es una prioridad. Ahora estamos con el sistema de 'pases', un abono provisional mientras duran las obras. Tomamos la decisión más justa: mientras no estén acabadas las tres graderías y no puedan volver todos los abonados, todo el mundo parte de cero, solicita el acceso y quien quiere va. Eso genera incomodidades porque la gente no ocupa su asiento habitual. Nuestra obsesión es que todo el mundo pueda volver a su sitio.

Elena Fort, integrante de la candidatura de Joan Laporta. / Zowy Voeten

¿Exactamente al mismo asiento?

Por normativa y por cambios físicos, el estadio no será exactamente igual y la ubicación puede variar. Pero hemos trabajado para que cada abonado vuelva al lugar más cercano posible al que tenía, con diferencias muy pequeñas. Porque lo que te une al club también es tu entorno: la persona que tienes al lado, con la que has ido toda la vida.

¿Qué pasará con la lista de espera de abonados?

Hay un compromiso claro: todos los abonados que dejaron el Camp Nou en 2023 podrán volver. Eso permitirá reactivar y mover la lista de espera. Creemos que podremos liberar más de 5.000 plazas -veremos la cifra exacta-, pero está previsto que se reduzca de forma significativa.

Otros precandidatos prometen bajar o congelar abonos. ¿Se lo han planteado?

En campaña, cuando estás fuera del club, es fácil hacer promesas que suenan bien pero que a menudo son poco realistas. Meter a los turistas en la tercera gradería, con el matiz de que hay que definir qué son turistas, no se puede hacer. Hacer una grada de 10.000 abonados, tampoco. Nosotros siempre nos hemos comprometido a que los abonos sean lo más económicos posible, pero la reordenación material del estadio obligará a replantear parámetros y precios por zonas. Un estadio cubierto cambia realidades: quien antes se mojaba ahora no, y eso obligará a revisar los precios. No se trata de una subida lineal, sino de una reordenación completa, intentando mantener precios lo más económicos posible dentro del marco de ingresos que necesita el estadio. El debate de precios es normal porque la estructura de club es de familias, pero el precio del abono que tenemos es de lo más económico. Nosotros incluimos toda la temporada y la media de precio por partido es de 20 y 40 euros, que es asumible. Rebajar el abono es hacer promesas que no tienen sentido. Hay que ser serios.

¿Cómo piensan recuperar la proximidad con socios y peñas que se sienten alejados?

Noticias relacionadas

Nunca hemos abandonado al socio, pero las obras han generado incomodidades. Las decisiones se han tomado pensando en el socio, aunque haya habido incomodidades: avisos con días de antelación, no tener siempre el mismo asiento… Son molestias provisionales por una razón: estamos construyendo un estadio y garantizando que el Barça siga siendo de los socios. En estos años ha habido una travesía dura, pero el mensaje mayoritario ha sido “gracias y adelante”.