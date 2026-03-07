Cuando entran los buenos todo es más fácil: "Pedri hace mejor a todos"

Cuando entran los buenos, todo parece más fácil. Los equipos bien trabajados y cohesionados pueden variar piezas y mantener el nivel alto. Pero si entran los primeros espadas, las soluciones se presentan solas. ¿Cómo no va a mejorar el rendimiento colectivo con la clarividencia de Pedri en el campo? ¿O con la capacidad de Fermín de encontrar espacios? Los que ya estaban en el campo, como Lamine Yamal, agradecen el respaldo del talento superior.

El gol que refuerza el liderato había que meterlo. El pase del canario, excepcional. El desmarque de Fermín, imprescindible. Pero el golpeo del de Rocafonda, calidad suprema. Recibió desmarcado y fusiló por la escuadra. Esta combinación de los tres puntales fue lo único vistoso que exhibió el Barça en San Mamés. Un fogonazo que conserva los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El resto se desarrolló entre lo soporífico y lo impreciso.

No todo van a ser exhibiciones como ante el Atlético. En cualquier caso, se cumplió la misión del viaje al norte peninsular sin excesivo desgaste, que el regreso de la Champions está a la vuelta de la esquina. El martes, en Newcastle, en concreto. Hansi Flick pudo dosificar a algunos jugadores después del sobreesfuerzo de Copa sin pagar por ello con la erosión de puntos, ni el lamento de nuevas lesiones. Lo verbalizó Pedri, que entró en el descanso, al concluir el partido: "Veníamos de una cosa dura. Veníamos muy cansados a un campo difícil, pero nos llevamos los tres puntos y a seguir".

Pedri, que admitió que personalmente llegó "muy justo por el esfuerzo del otro día", destacó la carrera en diagonal de Fermín en el tanto de la victoria. "Sin ese movimiento el gol no se habría dado. Y ya se sabe de lo que es capaz Lamine. Le he dicho que nada por la asistencia", dijo ante los micrófonos de Movistar+.

Después de Pedri se incorporaron al terreno de juego Raphinha, Lewandowski y Fermín. Solo el andaluz resultó determinante en el marcador. Entraron cuando el juego que ofrecía el Barça era impreciso y atolondrado, en particular en el medio campo, zona en que las pérdidas fueron abultadas. Tampoco mejoró el rumbo con ellos en el campo, pero al menos cosieron una jugada que valió una victoria. "No hemos movido el balón de lado a lado y es algo ajustar", comentó el canario, muy elogiado por Hansi Flick en la rueda de prensa posterior.

"Pedri hace mejor a todos los jugadores. Conecta con todos. Es un futbolista diferente", le elogió el entrenador alemán, particularmente feliz de no haber encajado ningún gol. Es el elemento que más subrayó en sus valoraciones. "Pudimos dosificar a varios jugadores, ganamos en un campo que no es fácil de ganar y dejamos la portería a cero. Para mí, perfecto".

Flick alabó igualmente el gol de Lamine Yamal. "Quizá no jugó su mejor partido, pero ya se ve que aun así tiene capacidad de decidir y cuando tiene espacio es capaz de marcar. Entrena mucho estas situaciones", reveló. Lleva Lamine nueve goles en los últimos 11 partidos.

El técnico azulgrana indicó que se sentía feliz y orgulloso, pese al juego ramplón, y que de alguna forma sabía que sus jugadores serían competitivos. "No estaba nervioso. Tras el gran partido ante el Atlético ganamos confianza y se podía ver en los entrenamientos. En los entrenamientos han estado muy concentrados. Es lo que necesitamos. No es fácil ganar en este campo ante este fantastico equipo, por eso estoy orgulloso de ganar aquí", concluyó.