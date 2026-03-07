Bartomeu asegura que no se llevó dinero del Barça

Josep Maria Bartomeu asegura que nadie se llevó dinero del Barça durante su mandato ni tampoco él. El expresidente azulgrana está inmerso en varios procesos judiciales derivados de su gestión al frente de la entidad y quiso defenderse ante los micrófonos de un presunto beneficio económico. "En mi junta nadie metió mano en la caja y, menos, yo. Al contrario, nos ha costado dinero", afirmó Bartomeu, que se siente víctima de "una persecución".

A esa conclusión ha llegado Bartomeu, que dice haber hablado con "muchos abogados y algunos jueces" que le habrían sugerido esa sensación. El expresidente del Barça entre 2014 y 2020, cuando fue derrocado por una moción de censura, está involucrado en una denuncia de posible desvío de comisiones, por la que declaró el jueves; el Barçagate, por el uso de fondos del club para difamar a personajes del barcelonismo en las redes sociales y por el que declarará el próximo viernes y el caso Negreira.

Josep Maria Bartomeu sale de la Ciutat de la Justícia tras declarar en un juicio contra su gestión en el Barça.. / Pol Solà / ACN

Desvío de dinero

Bartomeu insiste, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, en que ninguna de las querellas que la Fiscalía ha presentado contra él por motivos económicos -a la que suma además la del caso Neymar- se le acusa de "cobrar una comisión o meter la mano en la caja". "Y me consta que lo han mirado muchísimo, porque tanto la Fiscalía como los juzgados han cruzado datos míos con todo el mundo para ver si encontraban movimientos de fondos", añadió el dirigente, que defiende su gestión económica frente a la última denuncia que ha presentado contra él la Fiscalía, que le acusa de desviar cuatro millones de euros en comisiones e intermediaciones.

Noticias relacionadas

La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta de Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía, que acusa a Bartomeu de omitir “los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio” por el presunto desvío unos 30 millones de euros. El ministerio público solo le interrogó por dos operaciones que implicarían comisiones de 3,2 millones como máximo por autorizar, sin conocimiento de su junta directiva: una comisión por el fichaje del brasileño Malcom, los honorarios de un abogado por la sentencia del caso Neymar y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y su entorno.