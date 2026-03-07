La alineación del Barça ante el Athletic: entra Casadó y descansan Pedri y Raphinha

Después de cuatro partidos de suplente, sacrificado en el 4-0 ante el Atlético de la Copa, Hansi Flick ha rescatado a Marc Casadó del fondo del banquillo. Sacrificado aquella funesta noche por haber visto una amarilla en el primer tiempo, el mediocentro no había jugado ni un solo minuto.

Bien merece ser Casadó la gran novedad de la alineación del Barça ante el Athletic. Aunque cabría decir lo mismo de Marcus Rashford. Los dos sustituyen en el once a dos titulares indiscuibles como Pedri y Raphinha. Flick quiere ahorrarles los máximos minutos posibles antes del duelo del mates en Newcastle.

La defensa del Barça en San Mamés registra el cambio de la entrada de Eric Garcia, que estaba sancionado en la Copa, por el lesionado Jules Kounde. Y le sustituirá, también, como lateral derecho y mantendrá a João Cancelo en la izquierda para no deshacer la pareja de centrales que forman Pau Cubarsí y Gerard Martín.

Robert Lewandoski y Marc Rashford, en el último entrenamiento, el viernes, antes del Athletic-Barça. / Enric Fontcuberta / EFE

En el centro del campo sólo resiste Marc Bernal, que sumará su cuarto partido consecutivo como titular. A su vera no estarán Fermín ni Pedri, como en la Copa, sino Casadó y Dani Olmo. En la delantera, sólo se produce el cambio de Rashford por Raphinha.

La formación azulgrana es la siguiente: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Olmo, Casadó, Bernal; Lamine Yamal, Ferran y Rashford.