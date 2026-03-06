LA CARRERA ELECTORAL
Víctor Font pide al Ayuntamiento que permita abrir el Gol Norte del Camp Nou el 15 de marzo para promover la participación en las elecciones
"Con mayor asistencia, habrá más participación, y eso favorece al Barça", indica el candidato ante el Barça-Sevilla que se disputa en la jornada electoral
Víctor Font ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona que permita reabrir "de una vez por todas" la grada de Gol Norte del Camp Nou el próximo 15 de marzo, el día de las elecciones y del Barça-Sevilla (16.15 horas). "En un día con mayor asistencia, habrá más participación, y eso favorece al Barça”, ha declarado durante una entrevista en el programa Cafè d’idees, de TVE Catalunya.
"El expresidente se llena la boca de que quiere una fiesta de la democracia, pero no ha dado la posibilidad de votar por correo o telemáticamente, impidiendo el voto a miles de socios que viven fuera”, ha lamentado el candidato a la presidencia azulgrana. Font considera que una mayor participación de socios, desatendidos e ignorados durante el mandato de Joan Laporta, según su juicio, puede favorecer sus opciones de romper los pronósticos.
Ahora mismo caben unos 45.000 asistentes en el Camp Nou. Con la licencia 1C, la que abriría las puertas a la grada de Gol Norte, entrarían unos 65.000. El club azulgrana anunció durante la precampaña que la totalidad de los asientos de esta zona serán para los socios y ninguno para turistas. "Ni el Ayuntamiento ni el club nos informan de por qué no está abierta aún", ha proclamado Font.
La plataforma Nosaltres, reza su programa, propone que "los socios vuelvan a ser los protagonistas y se gestione de cara a ellos y no de espaldas. Plantea una rebaja del 50% del abono el primer año si el socio garantiza un 80% de asistencia, y un 75% de descuento el año siguiente.
"Laporta miente cuando dice que ha salvado al Barça. Está en más riesgo que nunca", ha indicado ante las preguntas de Gemma Nierga.
