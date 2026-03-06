Toni Nadal: "El balance deportivo de Laporta es bueno, pero a mí me gusta Víctor Font"

Víctor Font sorprendió en el proceso electoral de 2021 incorporando a su candidatura a Toni Nadal, tío y exentrenador del mejor tenista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, y hermano de Miguel Ángel, futbolista internacional del Barça en la década de los 90. Toni Nadal (Manacor, 1961), socio del Barça y que esta vez atiende a las elecciones desde las distancia, responde al cuestionario de EL PERIÓDICO.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? A nivel deportivo creo que es bueno. A nivel institucional, no tanto en cuanto a lo que debería afectar a su mandato, que es lo que tiene que hacer un presidente. Pero, insisto, a nivel deportivo, que al final nos movemos por los resultados, pues creo que ha ido bien.

¿Continuidad o cambio? Yo estoy por el cambio, porque a mí me gustaría que ganara Víctor Font. Me parece una persona muy implicada, muy preparada, con unas ideas muy claras. No solo a nivel deportivo, sino sobre todo a nivel institucional y económico, que creo que tiene que ser la preocupación de un presidente. Al final, yo a un presidente no le pido nunca que marque un gol. Lo que le pido es una buena administración y sobre todo, y más siendo el Barcelona, pues que haya un plan de futuro, un plan de viabilidad a nivel económico y un plan de futuro también institucional.

¿Le preocupa el estado económico del club? Creo que debería preocuparnos a todos los que somos socios o simpatizantes del Barcelona. El mundo deportivo actual es un tema económico también. Tú no vas a poder competir en un futuro contra el Manchester City, el Bayern, el Liverpool o el Real Madrid si no tienes una estrategia económica viable y, evidentemente, muy buena. Para mí el problema, claro, viene de atrás. Los fichajes son caros, el mundo del fútbol genera una gran ilusión, pero esta ilusión se basa en la economía también. El club corre un cierto peligro si no se hacen las cosas muy bien. No queda más remedio que ser muy solventes.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? Para mí tiene que volver sí o sí. Lo que no puede ser es que estemos enfrentados al mejor jugador de todos los tiempos, el mejor futbolista que ha estado aquí, que se hizo además en la cantera del Barça y que nos dio todo a los barcelonistas. Eso no puede ser. Tenemos que intentar por todos los medios que regrese. Como futbolista creo que ya no va a volver. Messi tiene la edad que tiene. Aunque sea el fenómeno más grande de la historia, evidentemente, los años pasan para todo el mundo. También para él. Y lleva mucho tiempo compitiendo en una liga inferior. Aunque no me cabe la más mínima duda de que si volviera seguiría dando cosas. No sería el Messi de antes, pero sería todavía un gran jugador. Lo que sí que tengo claro es que tenemos que intentar que Messi sea una institución para siempre en el Barcelona. Tenemos que hacer un esfuerzo para recuperarle. Sé que su relación con Laporta no es buena, pero hay que intentar por todos los medios que sea el referente fuera del campo y que represente a la institución.