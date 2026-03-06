Del purgatorio a las puertas del infierno: la pesadilla del Tottenham va camino de hacerse realidad

Muchos años lleva el Tottenham Hotspur deseando salir del purgatorio para alcanzar el paraíso. La conquista de la Europa League la temporada pasada no fue más que una alucinación de lo que podía ser el Olimpo. Después de años mirando hacia arriba con la esperanza de tocar el cielo, el conjunto londinense se encuentra ahora a las puertas del infierno. A un punto de la zona de descenso se sitúa un club que en 2019 disputaba la primera final de la Champions de su historia. Desde entonces, los lilywhites no se han recuperado de la que terminó siendo la noche más amarga desde que un grupo de chavales fundara el club en 1882. Si los resultados en los tres próximos meses no cambian, podrían acabar viviendo una noche aún más terrorífica que la de hace siete temporadas.

Pedro Porro estirado en el césped durante el partido frente al Crystal Palace. / BEN STANSALL / AFP

No existe un único momento en los últimos siete años que marque el inicio de su declive, pues como todo club que ha sufrido fortunas parecidas, el Tottenham debe su caída a una concatenación de errores a lo largo del tiempo. Sin embargo, la decisión de abandonar White Hart Lane en 2019, su casa durante más de un siglo, para mudarse a un estadio moderno que costó más de mil millones y medio de euros seguramente podría servir como punto de partida. Donde antes los Spurs se refugiaban en su fortaleza, ahora simplemente acuden a un recinto cuyo juego de luces, césped retráctil, pasarela a casi 50 metros de altura y vertiginosa grada con capacidad para 17,500 aficionados les marea y les da vértigo hasta el punto de sumar solo dos victorias en sus 14 partidos de liga en casa esta temporada.

Penalti y expulsión

La última derrota en casa contra el Crystal Palace (1-3) fue simplemente un día más en la oficina. O más bien otra visita al dentista. Una de esas citas de las que no puedes huir pero harías todo lo posible para evitar. Ni adelantándose en el marcador tras ver como le anulaban un gol al rival por un fuera de juego milimétrico, fue capaz el Tottenham de enderezar el rumbo. Una vez más quedó desprevenida la defensa local, para que Ismaïla Sarr utilizara la desesperada entrada de Pedro Porro para dibujar una parábola imposible de parar. La nariz del senegalés estaba adelantada, y Archie Gray aprovechó el desconcierto general para inventarse una maniobra sobre la línea de fondo que Dominic Solanke remató a quemarropa con su zurda.

Andy Madley le enseña la tarjeta roja a Micky van de Ven. / BEN STANSALL / AFP

Era la oportunidad perfecta para agarrarse a la rama que te sujeta de caer al precipicio, pero en lugar de utilizarla como impulso y aterrizar en tierra segura, Micky van de Ven se encargó de arrancarla y empezar el descenso en caída libre. Ni cinco minutos tardó el central holandés en conceder la jugada más suicida que existe en el fútbol. Penalti y expulsión. La regla es clara: si no hay intento de jugar el balón, se otorgará la doble penalización. Y así fue como un agarrón dentro del area cuando Sarr se disponía a rematar solo contra Guglielmo Vicario terminó desencadenando en un empate que no tardaría en convertirse en el 1-3 definitivo antes del descanso. En la segunda parte el Tottenham Hotspur Stadium ya se había vaciado al igual que su equipo.

De mal en peor

El que será el próximo rival del Atlético de Madrid en octavos de final de Champions no gana un partido de liga desde el año pasado. Son 11 partidos seguidos sin conocer la victoria en liga, la peor racha en era Premier y la primera desde 1975, dos años antes de que el Tottenham consumara el segundo descenso de su historia. También son cinco derrotas seguidas, tres desde que Thomas Frank fuera despedido para dejar su sitio en el banquillo a Igor Tudor, el entrenador croata que nunca ha estado más de 20 meses en un mismo equipo, el Hajduk Split entre 2013 y 2014. En lugar de revitalizar a un equipo destrozado mental y físicamente, el técnico de 47 años solo ha empeorado la situación.

Igor Tudor durante la derrota frente al Crystal Palace (1-3). / BEN STANSALL / AFP

En las manos de Tudor está la gestión de un equipo que cayó eliminado a las primeras de cambio en las dos competiciones coperas de Inglaterra y que está en octavos de Champions sin saber muy bien ni como. La lesión de James Maddison en pretemporada fue premonitora. El centrocampista inglés se rompió el ligamento cruzado anterior en agosto y no llegó a disputar ni un solo minuto en partido oficial bajo las órdenes de Thomas Frank, que tampoco pudo contar con Dejan Kulusevski por una lesión que sufrió en mayo y se está alargando más de lo previsto. A las lesiones de las dos armas ofensivas más creativas se han ido sumando a lo largo de la temporada las de Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Destiny Udogie, Lucas Bergvall y Richarlison entre las más significativas.

Sin ambición

Los inconvenientes en el apartado médico no son ninguna novedad en el norte de Londres. Ange Postecoglou ya tuvo que lidiar con el mismo volumen de bajas en sus dos temporadas al cargo del club, y fue despedido a pesar de romper la sequía de 17 años sin ganar un título del Tottenham. Nada más llegar en verano de 2023, el entrenador greco-australiano tuvo que hacer frente a la venta de Harry Kane, y recientemente reveló en un podcast el principal problema económico que según él ha frenado la ambición de los Spurs: “El Tottenham no es un club grande. Fichamos a Solanke y a tres jóvenes… ¡Estaba pensando en Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo y Guehi. Cuando el Arsenal necesita jugadores se gasta 100 millones en Declan Rice. No veo al Tottenham haciendo eso". Las cifras muestran que el club londinense cuenta con una de las proporciones entre salarios e ingresos más bajas de la liga.

Ange Postecoglou y Son Heung-Min durante la temporada 2023-24. / VINCE MIGNOTT / EFE

Lejos queda la época de Mauricio Pochettino, cuando el Tottenham llegó a ser un serio candidato para ganar la Premier en 2016 y 2017, pero les fue arrebatado por Leicester y Chelsea. Concentrados en construir el nuevo estadio, la directiva se olvidó de la plantilla, y no fichó a ningún jugador durante el mercado veraniego de 2018, convirtiéndose en el primer club de la Premier League en hacerlo desde que se introdujo la ventana en 2003. Tampoco se movieron en invierno, y pasaron exactamente 517 días entre el fichaje de Lucas Moura procedente del Paris Saint-Germain el 31 de enero de 2018 y su siguiente incorporación. El delantero brasileño marcó uno de los hat-tricks más memorables en la historia de la Champions League en la vuelta de semifinales contra el Ajax, pero ese recuerdo ya es tan lejano que parece nunca haber existido.