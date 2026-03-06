Previa 6 Naciones (4ª jornada): Revolución inglesa ante 'Brexoncello' y Francia a asegurar el título ante Escocia

IRLANDA-GALES, viernes 21:10 (Aviva Stadium)

La cuarta jornada del Torneo de las Seis Naciones comienza hoy por la noche en el Estadio Aviva de Dublín, donde Irlanda recibirá a Gales. Los locales llegan eufóricos tras arrasar a Inglaterra en Londres (21-42), y aspiran aún a ganar la Triple Corona, para la que deberían ganar a galeses esta semana y a los escoceses en la última. Los de Farrell tienen que apuntalar una melé en la que han cometido ya 12 golpes en lo que va de torneo, fase que además es el punto fuerte de los' dragones'. Los galeses acumulan tres derrotas, pero mejoraron notablemente en el último partido ante Escocia, que perdieron en el tramo final de partido (23-26). Los pupilos de Steve Tandy tendrán que ofrecer su mejor perfil en Dublín, donde las apuestas no le dan muchas opciones de ganar a los del trébol. Gales es el equipo más previsible con la pelota en las manos, con solo 18 defensores batidos, y para librarse de la cuchara de madera deben estar más brillantes en tareas ofensivas. Farrell no se fía del rival y ha pedido a los suyos concentración y consistencia.

ESCOCIA-FRANCIA, sábado 15.10 (Murrayfield)

Escocia, que si ganase a Francia se metería en la pelea por el título en el torneo, apunta más a pelear por la Triple Corona tras doblegar a Inglaterra y a Gales. Los del cardo, que se dejaron en Roma en la primera jornada sus opciones de ganar el Seis Naciones, se miden a Francia con cinco cambios en el equipo titular, incluida toda la primera línea. Gregor Townsend alineará a Pierre Schoeman junto George Turner y D'Arcy Rae, que se estrena en el torneo. Además, ha recuperado a Jack Dempsey, que regresa como 8, empujando a Matt Fagerson al 6, y apareciendo también Gregor Brown como segunda línea. Y último cambio será en el ala, donde Darcy Graham entra por Duhan van der Merwe. Una victoria con puntos bonus de Francia le permitiría asegurar el título a falta de un partido. Y una victoria con punto extra de los escoceses les haría superar a Les Bleus en lo alto de la tabla con una jornada por jugarse.

Francia realiza cuatro cambios, pero mantiene la continuidad en la primera línea (Gros, Marchand y Aldegheri), cambiando la segunda al dejar Flament y Meafou su sitio a Ollivon-Guillard. La tercera aporta mucho trabajo, con Cros, Jegou y Jelonch, que jugarán por delante de Antoine Dupont y Matthieu Jalibert, que regresa para enviar de nuevo al fondo del pasillo a Thomas Ramos. El mediocampo lo ocuparán dos bordeleses Nicolas Depoortère y Yoram Moefana, y los carriles los verticales Louis Bielle-Biarrey y Théo Attissogbe. Un arsenal ofensivo en la tres cuarto que está deslumbrando al mundo del rugby.

ITALIA-INGLATERRA, sábado 17.40 (Estadio Olímpico de Roma)

Hay muchas sospechas de que los italianos pueden pagar los platos rotos por las derrotas inglesas. Los de Quesada ha completado hasta el momento un torneo muy competitivo, pero los de Borthwick necesitan enmendar la plana después de dos derrotas dolorosas ante Escocia en la Calcuta y con Irlanda en Twickers. De hecho, el seleccionador inglés vuelve a hacer cambios estructurales en su once señalando a George Ford y al mediocampo inglés por la falta de juego en las derrotas ante el cardo y el trébol. Fin Smith será titular como apertura, mientras que el centro de Gloucester, Seb Atkinson entra en el 12 para completar su tercera internacionalidad. George Ford y Fraser Dingwall, son señalados quedando fuera de la convocatoria. Atrás continuo la revolución con la salida de Henry Arundell del ala y las entradas de y Cadan Murley, de Harlequins, y Tom Roebuck, de Sale, en las alas. Este último empuja a la posición de segundo centro, y atrás aparece la figura de Elliot Daly, que deja fuera a un Freddie Steward que vive días complicados en la selección. Además, es llamativo que entre como 9 Ben Spencer en lugar de Jack van Poortvliet ante la lesión de Alex Mitchell. Muchos cambios que delatan la desorientación del equipo y los cambios de planes constantes del seleccionador.

En Italia hay dos novedades reseñables para este partido. Quesada recupera en su mediocampo, un punto fuerte de la azzurra, a 'Brexoncello', la dupla que forman los centros de Juan Ignacio "Nacho" Brex, que regresa tras dos semanas de descanso por motivos familiares, para hacer pareja con el jugador del Seis Naciones 2024, Tommaso Menoncello. Además, se dará una circunstancia poco habitual, la dupla de medios la formarán dos hermanos, los Gabrisi. Alessandro como medio melé y Paolo como apertura. Y por último habrá un cambio estratégico atrás, donde Lorenzo Pani será el zaguero titular, quien cubrirá la baja de Ange Capuozzo, por delante de Leonardo Marin y Tommaso Allan, que regresa entrando al banquillo. (ambos en el banquillo) para cubrir la lesión de Ange Capuozzo en defensa. Los ingleses reconocerán en el once italiano a dos 'ingleses': el segunda línea Andrea Zambonin, del Exeter Chiefs, y el pilar Danilo Fischetti, del Northampton Saints. Italia llega muy fuerte en el juego aéreo y en las transiciones, el punto más destacado de este Seis Naciones, con su gran pareja de centros.