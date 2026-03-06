Laporta ataca a Font al presentar a sus nuevos directivos: "El Barça no se merece un candidato así"

Joan Laporta ha moderado el espectáculo de la risa de los días de precampaña y ahora ha decidido que toca ser agresivo contra Víctor Font, el único candidato que aspira a destronarle del palco del Camp Nou el 15 de marzo. En un acto en Igualada el jueves ya sacó los dientes contra el empresario de Granollers y este viernes, en la presentación de los miembros de su candidatura celebrada en su sede electoral, el expresidente volvió a la carga. A la campaña le quedan poco más de una semana y el cara a cara promete ser tenso.

Laporta puso cara y tono de indignación al recordarle que Font aludiera ayer como el Barça del pasado "al Barça de Negreira". También mencionó el Barça del caso Neymar, del Bartogate y "de la opacidad", pero el expresidente reaccionó de forma furibunda a la alusión a los pagos al exvicepresidente arbitral. “Como socio 9,601, le exijo que rectifique y pida disculpas a todo el barcelonismo. Calificar al Barca como lo ha calificado no es admisible. Ha hecho de altavoz de la peor campaña de desprestigio de la historia del club lanzada contra el Barca por la caverna. Me parece muy triste y el club no se merece un candidato así", dijo.

Las críticas contra Font se mantuvieron con el tono alto. "Hasta ahora se ha dedicado a negar las evidencias, a poner palos a las ruedas y hacer demagogia de la mentira. Es lo que veo de ahora en Font y los suyos. El barcelonismo no se merece lo que está haciendo. Se dedica a despreciar a los directivos y ejecutivos, despreciando su talento, cuando trabajan muy bien y son los artífices de que se haya salvado al club".

"Tengo claro -añadió- que el único riesgo que tiene el proyecto deportivo que funciona, con un equipazo que enamora al barcelonismo, es Font, Víctor Font. Es un riesgo muy elevado. Quizá el pasado lo representa el otro candidato. Defendemos el Barça para que no caiga en manos de personas con falta de experiencia y con una ambición desmesurada que son capaces de destruir la trayectoria exitosa".

El cuerpo directivo

Antes, Laporta introdujo a los miembros directivos que continúan de la última junta -Maria Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Joan Soler, Xavi Puig, Aureli Mas, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert- e introdujo a cinco caras nuevas: Carles Ayats, Xavier Barniol, Jaume Nicolàs, Jaume Santiveri y Carme Hortalà, expresidenta de la Comisión Económica del club que se convertirá en la segunda mujer de la directiva. Al margen quedan aquellos que se han mantenido en las oficinas dirigiendo las riendas de la entidad en el proceso interino, como Rafa Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. Un total de 22 miembros.