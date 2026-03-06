La jornada que cambiará la historia de LaLiga: camisetas retro que "darán mucho que hablar"

Regresar al pasado. Esto es lo que hará LaLiga EA Sports el fin de semana del 12 de abril con la jornada inédita que se trae entre manos. La competición de fútbol española detectó que los aficionados al deporte rey sienten una gran atracción por lo retro y decidió actuar en esa dirección. Por ello, por primera vez en un torneo de este calibre tendremos una jornada completa vintage.

Lo retro no llama únicamente por la estética, lo hace por la nostalgia. Vestir una camiseta del pasado es revivir una etapa deportiva que ya nunca volverá, recordar a aquellos jugadores que ya hace años que colgaron las botas o rememorar momentos únicos y personales de entonces. Eso tiene un valor sentimental difícil de igualar.

Camisetas históricas durante un fin de semana

La propuesta de LaLiga afectará a todos los elementos del espectáculo. Lógicamente, el que más llama la atención son las equipaciones: todos los equipos de Primera y Segunda División saltarán al césped con equipaciones inspiradas en camisetas históricas del club. Pero eso es solo la punta del iceberg.

El Mallorca lanza una camiseta retro para rememorar su ascenso en Vallecas / RCDM

El balón, los grafismos en las retransmisiones por televisión o la indumentaria de los árbitros se alinearán con el objetivo de recrear el fútbol de otros tiempos. Una iniciativa que nos permitirá ver situaciones tan icónicas como, por ejemplo, ver a la maravillosa generación del 2007 del Barça con camisetas que existían mucho antes de que nacieran.

Desde LaLiga señalan que la iniciativa busca algo más que un simple guiño nostálgico. La jornada 31 de Primera División y la 35 de Segunda han sido las elegidas para que los clubes celebren su historia y, al mismo tiempo, conecten con las nuevas audiencias, bastante abiertas a abrazar lo vintage, pese a que el fútbol no sea de mucho interés para ellas.

“Cuando vimos algunas de las camisetas pensamos que esto iba a dar mucho que hablar”, explican desde la organización, convencidos de que algunas de las equipaciones que se presentarán pueden convertirse en piezas icónicas, si no lo son ya.

El Madrid, el único que no se pronuncia

La propuesta ha sido aprobada por una amplia mayoría de clubes y tendrá continuidad durante al menos dos temporadas. El único equipo que no se ha sumado al proyecto es el Real Madrid, aunque tampoco se ha negado.

Los jugadores del Real Madrid Zinedine Zidane, Ronaldo y Raúl González celebran el tanto conseguido por Luis Figo / Montserrat T Diez / EFE

En esta primera edición tampoco estarán todas las camisetas retro sobre el césped. Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe no podrán sumarse al proyecto por problemas técnicos de producción de las indumentarias, aunque sí participarán en las acciones promocionales previstas y estrenarán sus versiones retro en la próxima campaña.

La Madrid Fashion Week

Más allá de los partidos, la campaña tendrá uno de sus momentos más llamativos fuera del terreno de juego. El 19 de marzo, en plena Madrid Fashion Week, los clubes presentarán oficialmente sus camisetas retro bajo el lema “una colección que nunca pasará de moda”.

Además del impacto mediático del desfile, la iniciativa también puede tener uno económico. Todas las camisetas retro estarán a la venta para los aficionados, aunque algunos equipos ya contaban con líneas vintage en sus tiendas, como el Barça. En total se estima que se comercialicen entre 70.000 y 80.000 camisetas, lo que podría generar ingresos de entre seis y siete millones de euros.

Cada club ha afrontado el reto de forma distinta. Algunos han optado por replicar camisetas míticas de su historia, mientras que otros han preferido inspirarse en modelos clásicos o recuperar detalles de aquellas que marcaron época. Un homenaje en toda regla al fútbol español.