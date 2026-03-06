El IESE lanza el Sports Management Center con el apoyo de Alan Pace

El IESE Business School presentó este jueves el IESE Sports Management Center, un nuevo centro de investigación orientado a la formación directiva, la investigación aplicada y la colaboración con la industria deportiva. Cuenta con el apoyo del propietario y presidente del Espanyol, Alan Pace, exalumno de IESE, como donante a título personal. Además, el club blanquiazul se vinculará al proyecto como socio estratégico. Dicho centro está dirigido por los profesores del IESE Jan Simon y Albert Fernández.

Pace participó con el exjugador de baloncesto y presidente del Bàsquet Girona Marc Gasol y el fundador y consejero delegado de la empresa de organización de eventos y de representación de jugadores Tennium, Kristoff Puelinckx.

Durante su intervención, Pace destacó que la situación financiera en el fútbol inglés y el español son diferentes e incidió en que en LaLiga impera "el deseo de intentar ser sostenible", algo que puede "generar un conflicto" con los aficionados, que siempre querrán más inversión en fichajes.

Competitividad

"Aquí hay unas reglas muy definidas, pero es difícil ser más competitivos por estas normativas. No imposible, es como un rompecabezas. Hay ligas en Europa que van a sufrir mucho, porque no tienen las mismas reglas. No será fácil, porque el fútbol se volverá más caro por las exigencias de los jugadores. Es duro ver cómo clubes que no tienen esas reglas se pasan de la raya", añadió.

Pace aprovechó la mesa redonda celebrada para opinar que la introducción del VAR en el fútbol no ha solucionado los problemas que debía resolver, puesto que es un juego "demasiado subjetivo", y afirmó que "esperar seis minutos" para revisar una jugada "destroza el fútbol".

"Creíamos que la tecnología sería la solución y no siempre lo es. Esperar seis minutos para no tener ninguna solución, destroza el fútbol. Es todo demasiado subjetivo. No hay consistencia en las decisiones, da igual lo que digan, es mentira. No tienes ni idea de lo inconsistente que es hasta que hablas con los árbitros. Si estás seis minutos discutiendo, la jugada no es clara", comentó.

El empresario estadounidense, que también preside el Burnley de la segunda división inglesa, dijo que en esa categoría no se usa el VAR y "las emociones son puras", y señaló que el sistema de videoarbitraje sólo crea "controversias diferentes".

Fútbol femenino

Pace también habló de las dificultades que se encontró para impulsar el fútbol femenino en el Burnley: "Tienes que invertir mucho en academia y gestión. Tienes que creer en lo que haces y el porqué. No tienen la historia equipos masculinos, hay falta de experiencia y de gestión, y tienes que hacerlo crecer".

Por último, el presidente del Espanyol destacaó la importancia de entender al aficionado: "Necesitas un equilibrio entre la ambición y la realidad, entre la profesionalización y la afición. Para mucha gente, el fútbol es lo más cerca que están de la religión. Se trata de ser auténtico, de vivir dentro de la comunidad. Cuando llegamos al Burney, me fui a vivir ahí. Ya conocía Barcelona, y vivo aquí cuatro días a la semana".