Los horarios del GP de Fórmula 1 de Australia: cuándo y dónde ver la primera carrera del Mundial 2026

El rugir de los motores vuelve con el Gran Premio de Australia 2026, la cita inaugural que marca el inicio de una nueva y emocionante temporada de Fórmula 1. El trazado de Albert Park, en Melbourne, será el escenario donde los 20 mejores pilotos del mundo se verán las caras por primera vez este año. Con un calendario récord de 24 carreras y una zona media más apretada que nunca, el nuevo reglamento técnico y de motores se lleva la atención por ser uno de los cambios más profundos en la historia de la F1, con coches más pequeños, más ligeros y con menos carga aerodinámica, además del debut de Audi y Cadillac.

Después de que Lando Norris rompiera la hegemonía de Red Bull y un Max Verstappen que busca seguir haciendo historia, todas las miradas están puestas en los movimientos estratégicos de este año: la insaciable hambre de gloria de un Lewis Hamilton que a sus 40 años correrá su segunda temporada con Ferrari después de 11 años en Mercedes, la ambición renovada de un Fernando Alonso que sigue desafiando al tiempo con su Aston Martin, y la consolidación de Carlos Sainz como uno de los pilotos con más recorrido del circuito después de unirse a Williams en 2025.

Españoles y reglamento

Fernando Alonso inicia su primera campaña bajo la alianza Aston Martin-Honda, buscando su esperada victoria 33 con un coche enfocado en la eficiencia eléctrica a sus 44 años. Su compatriota en el circuito, Carlos Sainz Jr, afronta su segundo curso en Williams, ya consolidado en un equipo que aspira a liderar la zona media acumulando ya 3 victorias y 25 podios en su carrera. Ambos españoles confían en que el cambio de reglamento de 2026 les permita luchar por podios de forma regular.

El reglamento de la F1 2026 debuta en Australia con motores de potencia 50% eléctrica y 50% de combustión, además de combustibles 100% sostenibles. Los coches son ahora más ligeros, cortos y cuentan con aerodinámica activa para mejorar los adelantamientos. Esta revolución técnica resetea la competición y abre la puerta a que otros equipos desafíen al vigente campeón en Norris con McLaren y den por finiquitada la jerarquía actual de Red Bull.

Dónde y cuándo ver

En España, el Gran Premio de Australia y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo tanto en la plataforma DAZN como a través de Movistar+ en el canal de DAZN, que a través de su subscripción ofrece el plan motor desde 14,99 € al mes durante un año para todos los usuarios que se suscriban antes del 29 de marzo. Para entonces, ya habrá empezado el Mundial que ha arrancado esta misma madrugada y sigue estos horarios para su primer fin de semana en Australia.

Viernes 6 de marzo:

Entrenamientos Libres 1: 2:30h - 3:30h.

Entrenamientos Libres 2: 6:00h. - 7:00h.

Sábado 7 de marzo:

Entrenamientos Libres 3: 2:30h - 3:30h.

Clasificación: 6:00h. - 7:00h.

Domingo 8 de marzo:

Carrera: 5:00h.