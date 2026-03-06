Flick viaja a Bilbao y Newcastle con solo 15 jugadores de campo y asume la responsabilidad de las bajas

El Barça de Hansi Flick viaja a Bilbao pendientes de las cargas físicas y de las lesiones. El sobreesfuerzo realizado ante el Atlético en la Copa, las bajas sobrevenidas y la perspectiva de la ida ante el Newcastle en los octavos de la Champions el martes obligan al técnico alemán a hacer algunos cálculos de cara a la alineación en San Mamés este sábado (21.00 horas).

La ventaja de cuatro puntos sobre un Real Madrid permite a Flick relajar el nudo de la corbata y optar por dosificar esfuerzos. Pero el problema es que solo cuenta con 15 futbolistas de campo del primer equipo. Por eso ha incorporado a los entrenamientos a dos jugadores del filial como Xavi Espart, un lateral que comparó con Philip Lahm -palabras mayores-, y el defensa central Álvaro Cortés.

Dejó más o menos claro Flick que Pedri no jugará los 90 minutos. Con Lamine Yamal no quedó claro. "Debemos controlar bien las cargas y es posible que mañana haya algunos cambios en el equipo", indicó.

Hansi Flick, durante el entrenamiento de esta mañana en la Ciutat Esportiva. / Enric Fontcuberta / EFE

Faltarán De Jong, Koundé y Balde, noqueados durante al menos un mes, y reaparecerá Robert Lewandowski. En la expedición, que empalmará Bilbao con Newcastle, estará presente Gavi, pero no jugará todavía, pese a que ya entrena con el resto de la plantilla.

"Son cosas que pasan"

El tema de las bajas y la dosificación centró buena parte de la comparecencia. “Es algo que hay que gestionar. Cuando se acumulan muchos partidos es normal que aparezcan bajas. Por suerte contamos con jugadores de La Masia con mucha calidad y ya tenemos experiencia trabajando con ellos", avanzó Flick, que mostró su preocupación por los casos que se acumulan en las oficinas de los servicios médicos. No culpó a nadie. Tan solo solicita información y soluciones, asumiendo él la responsabilidad.

"Son cosas que pasan. No estoy contento, ya lo dije después del último partido. Tenemos que hablar de lo que podemos mejorar. Eso es siempre mi responsabilidad y eso es lo que quiero ver. Ni el personal médico ni los fisios, es mi responsabilidad. Me preocupo por esto. Quiero hablar con los médicos, con los fisios, personal técnico, ver qué podemos mejorar. Se trata de gestionar al equipo. No es agradable y menos en un momento crucial como ahora. Somos optimistas. Esto da a otros jugadores la oportunidad de demostrar lo buenos que son".

Cuando se le preguntó por Pedri, que acabó visiblemente fatigado tras el partido ante el Atlético, señaló que "puede jugar, está disponible, pero tenemos varios partidos en los próximos días y habrá que gestionar bien su participación. Está en buenas condiciones, aunque debemos manejar su carga con cuidado".

La gestión de Lamine Yamal también salió a colación una vez más: “Gestionar los minutos de los jugadores no es sencillo. Hablo con todos ellos y saben si van a jugar o no. Tengo mi idea, pero también comparto esa responsabilidad con el grupo, porque deben aprender a administrarse para las próximas semanas. Necesitamos a todos hasta el final de la temporada. A veces tomamos decisiones juntos y otras las tomo yo. Es la forma en la que quiero gestionar al equipo".

Y de Gavi, de baja desde el principio de temporada, señaló que "ha dado un paso más en su recuperación y veremos cómo evoluciona después del viaje, porque podría acelerar su regreso".

Los cuatro puntos

Flick se siente satisfecho del estado de forma de su equipo. "Después del partido ante el Atlético las sensaciones fueron muy buenas. Vi al equipo muy motivado. Cuando existe esa conexión con la afición, los jugadores pueden dar todavía más. Creo que eso fue lo que se vio en ese encuentro: nadie se rindió y todos intentaron dar lo máximo. Al final no pudo ser y hay que aceptarlo. Pero la impresión que tengo es que el equipo está a un nivel alto y eso debe darnos confianza.”

Noticias relacionadas

Relativizó la ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, que esta noche juega su partido de la jornada en campo del Celta. "Ahora mismos son importantes, claro, pero no es algo definitivo. Hay mucho camino hasta finales de mayo. Queda mucho tiempo y partidos. El martes tuvimos dos lesionados más, ellos también tienen los suyos. Hay que gestionarlo y seguir adelante. Hay que ser optimista con las cosas que no se pueden cambiar y aceptarlas".