Entrevista | Berta Abellán Campeona del mundo de Trial
Berta Abellán, campeona del mundo: "A veces pienso en dejarlo, pero si lo hago ¿quién luchará por nosotras?"
La piloto comparte con EL PERIÓDICO su experiencia vital después de haber llegado a lo más alto en su deporte
A veces, conseguir un sueño no cambia apenas nada. Berta Abellán (Terrassa, 1999) ha destinado su vida al trial y, todo ese sacrificio, obtuvo su recompensa cuando se proclamó campeona del mundo. Eso fue hace ya unos meses y desde entonces no ha parado de ganar. Eso sí, su vida apenas ha cambiado. La piloto reclama respeto para las deportistas y que se las trate como lo que luchan por ser: profesionales.
Te proclamaste campeona del mundo hace unos meses. ¿Como está siendo ahora su vida?
Ha habido un cambio bastante fuerte, la verdad. El trial al principio era más como un hobby y, de repente, al ver que tenía que buscarme la vida, que ya tenía algunos patrocinadores y responsabilidades, y en el momento en que entro en una marca como Escorpa, que ya confía más en mí, fue cuando dije que me aplicaría más. Me dicen: 'No quiero que vayas con la Federación Española, quiero que vengas conmigo al equipo y que te sientas como una piloto oficial'. Ya no te esfuerzas solo por ti, sino por la marca y los patrocinadores. Pero también es verdad que siempre ha habido mucha diferencia con mis compañeros y, aunque yo me sienta piloto profesional y lo intenten hacer de la mejor manera, creo que siempre existe esa diferencia y que nunca acabas de sentirte tan profesional.
¿Por los recursos, por el trato… por qué motivo?
Por todo. Yo ya entrenaba en una situación muy diferente a la de mis compañeros. Para ir a entrenar tengo que buscarme la vida: ver con qué entreno, cuántos 'mochileros' pagaré esa semana, gestionar el dinero, las gasolinas de los desplazamientos, los aviones… O sea, es mucho dinero y piensas: '¿De verdad tengo que estar pendiente de todas estas cosas?'.
¿Y ellos no?
La mayoría no. Y dentro del mismo equipo, ¿eh?
No sé hasta qué punto es lógico que, teniendo una piloto oficial, también existan estas diferencias dentro de la propia marca.
Ya, yo tampoco. También es por la categoría en la que compites. Si corres en TR1 seguramente te tratarán muy diferente, a la moto quizá le hacen cosas distintas, están más encima; al final tiene mucho más desgaste. TR2 ya empieza a parecerse un poco más a lo mío y mi categoría es como que estamos ahí para dar vueltas y, si alguien destaca, muy bien, pero poco más que una palmadita en la espalda.
Debe de ser difícil afrontar esta situación.
Mentalmente sí he cambiado, porque siempre he querido sentirme profesional y he querido ir siempre a más. Aunque gane el Mundial femenino, mi aspiración es intentar ganar también a los chicos, tanto en Francia como en España.
¿Ganar el Mundial ha cambiado algo en su vida?
Ha cambiado en el tema de la repercusión, porque sí que es un cambio bastante fuerte. Pero también me sorprende que solo por un resultado ya aparezcas y estés en boca de todos. ¿Y toda la gente que no llega? Es bastante fuerte que todo se base en un resultado. La visibilidad cambia muchísimo y yo quiero aprovechar esa visibilidad para intentar dar a conocer el trial, el trial femenino, dar voz a cómo está realmente el trial, porque parece que esté bien, pero no lo está. Me ha servido para eso, pero es una pena que tenga que ganar para poder tener toda esta visibilidad.
¿Qué es lo que falla en el trial femenino?
Que nos valoran muy poco, la poca profesionalización. Si todas tuviéramos las mismas oportunidades, o aunque solo cinco tuviéramos las mismas oportunidades que un Trial 2, por ejemplo, el nivel subiría mucho más. Haríamos zonas mucho más difíciles, necesitaríamos muchos más recursos, 'mochileros'… pero quizá también se volvería más profesional. El problema es que el nivel nunca acaba de ser del todo alto, porque ninguna tenemos recursos para tener un nivel muy alto. Y si lo tenemos una o dos, no nos tienen en cuenta y miran más por las de abajo de la categoría.
Hace falta una apuesta conjunta y transversal, y eso no está pasando.
No hay interés. Además, hay algo muy injusto que yo no sabía y que entendimos este año. Yo, por ejemplo, por ganar el Mundial, la marca Escorpa no se llevó ningún punto para el Mundial de Marcas. Estoy llevando la misma moto que un Trial 2 y quizá que un TR1. Los Trial 2 sí se llevan puntos para la marca y nosotras, Trial GP Women, que es la categoría absoluta femenina, no. Entonces, a la marca le da igual tener una chica o no, porque si ganas el Mundial con su marca, da lo mismo, no obtendrá puntos.
¿Y eso quién lo decide?
La FIM, la Federación Internacional de Motociclismo. Llevamos años intentando que las marcas apuesten por chicas, para que así todas tengamos recursos para poder competir bien. Pero claro, cuando entiendes esto, dices: normal que no les interese, si no les dan ni puntos. Falta que nos valoren y que quieran profesionalizar un poco la categoría.
Cuando pasan estas cosas, ¿no le dan ganas de dejarlo y decir “ahí os quedáis”?
Sí, sobre todo cuando luchas y ves que estás luchando contra paredes y dinosaurios. Porque no mueven nada. En la Federación Española también está costando; en el Campeonato de España ya son cuatro las chicas que quieren competir en una categoría superior y no quieren hacer categoría femenina. Y dices: 'vale'. Pero luego la marca te pide podios con chicas. Ni la Federación Española ni la Liga Internacional están dispuestas a ayudarnos ahora mismo. Y cansa, cansa mucho. A veces sí pienso en dejarlo. Pero no, porque si no, ¿quién luchará? Prefiero seguir luchando e intentar hacer el máximo y, aunque choque contra una pared, cuando me canse ya lo dejaré. Pero de momento no me he cansado.
