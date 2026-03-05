El vivo, al bollo; por Carme Barceló

Y el muerto, al hoyo. Que les quiten lo bailao. Seguro que la canción no ganará un Pulitzer, pero me viene al pelo para escribir este artículo. Lo estaba deseando desde el lunes y apuntalándolo desde el martes.

El inicio de la semana lo inauguró un Real Madrid descosido y en carne viva al que su público no le perdona ni una más. Ya no sólo es la debacle liguera ante un Getafe que estiró el dobladillo para alargar la agonía. Es un ¿equipo? que sólo contempla jugar con el balón en los pies de forma individual, sin tejer una jugada coral que vaya más allá del “pásamela a mí” y sin sudar una camiseta que da de comer a tres generaciones de cada uno del que la viste. A Florentino Pérez se le ha acabado mucho más que la paciencia: le ha caducado un porcentaje de su poder. No hay conjura ni espíritu que levante a este equipo en el que su figura opta por recuperarse de su lesión en París y en el país del que vestirá la camiseta en el Mundial, su prioridad a tenor de los gestos.

Mientras en el Santiago Bernabéu el respetable abandonaba el estadio en el minuto 80, reconociendo explícitamente que no confiaba en la remontada del Real Madrid, en el Camp Nou no dudaban. Desde el minuto 1 los de Flick dejaron claro que era posible superar los cuatro goles del Atlético de Madrid y también la incongruencia arbitral -por escribirlo fino- que supuso la anulación del gol de Pau Cubarsí en el partido de ida. Fue el central, precisamente, el que se erigió imperial en la defensa olvidando injusticias previas. Vivo como pocos, supo leer el partido desde atrás del mismo modo que Bernal lo hizo desde el centro del campo. Junto a Lamine Yamal, extraordinario, suman menos edad que la que esto firma. Una barbaridad que, con el sello de La Masia, ya escribe con mayúsculas páginas de gloria.

Y es que hay derrotas de las que sales más vivo y otras que te entierran. Lo disfrutado y lo vivido por el barcelonismo, aún sin conseguir clasificarse para la final de la Copa del Rey, es lo que mata al madridismo. La voluntad versus la desidia. La vida versus la muerte.