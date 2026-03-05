Víctor Font, tras la caída de Marc Ciria de la carrera por la presidencia: "Esto va del Barça del pasado contra el Barça del futuro"

En la sede electoral de Nosaltres, la plataforma de Víctor Font, había un ambiente de indisimulada alegría. Los abrazos y los golpecitos cariñosos en la cara se sucedían. La caída de Marc Ciria de la carrera electoral ha situado el partido justo donde quería el jefe oficioso de la oposición a Joan Laporta. Un cara a cara entre continuidad y cambio, sin terceras opciones que pudieron diluir el voto contestatario a la gestión del expresidente el 15 de marzo.

"Hace mucho tiempo que decimos que estas próximas elecciones no van de elegir un candidato, no va de una persona contra otra, sino de qué Barça queremos para los próximos años. Si queremos el Barça del pasado o el Barça del futuro, el Barça de unos cuantos o el Barça de todos. Estamos convencidos de que hay una mayoría de socios que optará por pasar página", ha declarado Font rodeado de los suyos.

El empresario de Granollers mantuvo que Nosaltres acepta aún a grupos y personas de otros aspirantes. "Esto no es el proyecto de Victor Font ni de unos cuantos barcelonistas que se han sumado a esta causa tan bonita que perseguimos. Siempre he dicho que nuestras puertas están abiertas y hoy lo están aún más para todos aquellos que comparten diagnóstico y visión. No vamos contra nadie, hacemos un llamamiento a todos los culés para acabar con el Barça de los buenos y de los malos. Se ha acabado ya. Eso es del pasado".

"El mejor marco posible"

Después del recuento de la junta electoral, a Laporta le han quedado 7.226 firmas válidas; a Font, 4.440. Aun así, el aspirante al trono azulgrana considera que el partido está disputado y que si se cuentan los avales de todos los precandidatos la suma arroja una voluntad de cambio. Él personifica ahora la única candidatura para ese punto y aparte. "Este marco es el mejor posible para el Barça. Estamos convencidos de que ganaremos, aunque la opinión pública crea que ganará Laporta. Ojalá se pudiera votar con papeletas que dijeran Barça del pasado y Barça del futuro", ha señalado Font, quien ha criticado el sistema "primitivo y arcaico" de recogida de firmas imperante en el club.

Joan Laporta y Víctor Font. / El periódico

Ni siquiera piensa Font que el estado de euforia que envuelve al equipo de Hansi Flick pueda perjudicarle. "Estamos ante una oportunidad histórica. El contexto es único. Ya hicimos caso a la pelota en 2015, que votamos a un triplete, y mirad cómo acabó la cosa. Nos equivocamos. Que no vuelve a pasar", ha declarado en referencia al triunfo de Josep Maria Bartomeu tras los tres títulos del Barça de Luis Enrique.

El ya oficialmente candidato a la presidencia del FC Barcelona, que quedó segundo en los comicios de hace cinco años, cree llegar a este nuevo desafió más maduro -"tengo 5 años más"- y con mejor equipo. "Tengo siempre el Barça en la cabeza y el corazón, cuento con más respaldo, gente de prestigio y nuestra transversalidad es única, y de aquí al día 15 lo será todavía mayor". Sobre si sorprenderá con algún anuncio llamativo de aquí al día de las elecciones, se mostró esquivo: "La gente del Barça se emocionará cuando palpe qué club tendremos si hay cambio".