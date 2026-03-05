Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaTrumpCristóbal ColónPisos Les NausEncuesta CEOSilvia Abril22@Sagrada FamiliaChipre
instagramlinkedin

Deportes

La selección femenina jugará en Turquía: el partido contra Ucrania se mantiene pese al temor en el vestuario

El combinado dirigido por Sónia Bermúdez jugará el segundo partido en su camino hacia el Mundial en Antalya, pese al contexto bélico en la región.

Las jugadoras de la selección durante un entrenamiento

Las jugadoras de la selección durante un entrenamiento / RFEF

Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ha sido una jornada larga en Las Rozas. Reuniones entre el vestuario de la selección femenina, la RFEF y la FIFA, que han terminado por no tocar lo ya pactado. El partido contra Ucrania se juega este sábado (18 horas) en Antalya, Turquía, pese a la preocupación e intranquilidad de las futbolistas.

El vestuario de la selección femenina de fútbol no veía claro viajar hasta Turquía para el partido que las va a enfrentar a Ucrania este sábado. El viaje, que estaba programado para este jueves, se postergó al viernes, contemplando la posibilidad de suspenderlo ante el clima de tensión en el país y la reciente comunicación de Turquía, que anunció este miércoles que los sistemas antiaéreos de la OTAN habían derribado un misil iraní sobre su territorio. Había cierto temor en el vestuario, intranquilidad por parte de las futbolistas de la selección española y, tras reuniones diversas durante la jornada del jueves, se ha decidido mantener la sede del partido.

Noticias relacionadas

Después de largas conversaciones con las capitanas y con estamentos políticos, el partido contra Ucrania que se disputará en Antalya (Turquía). La decisión viene después de que las futbolistas hayan comunicado en más de una ocasión su miedo por el partido desde el pasado miércoles. Sin embargo, tras la reunión mantenida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con las jugadoras y el cuerpo técnico de la Selección española, la delegación al completo viajará mañana a Turquía para medirse a Ucrania el sábado en la segunda jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
  2. Fermín Cacho, oro en Barcelona 92, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
  3. Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
  4. Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”
  5. El juez Pedraz rechaza la denuncia de un socio contra Laporta y deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona
  6. La oposición da un susto a Laporta con las firmas pero no se une
  7. Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo
  8. Un Barça de ensueño y en éxtasis se queda a un palmo del milagro contra el Atlético

Indignación en la Premier con las jugadas a balón parado del Arsenal: "No es fútbol, juegan con sus propias reglas"

Indignación en la Premier con las jugadas a balón parado del Arsenal: "No es fútbol, juegan con sus propias reglas"

La selección femenina jugará en Turquía: el partido contra Ucrania se mantiene pese al temor en el vestuario

La selección femenina jugará en Turquía: el partido contra Ucrania se mantiene pese al temor en el vestuario

Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar

Bartomeu justifica ante el juez un pago de 1,7 millones a un abogado por un pacto ante Hacienda por el fichaje de Neymar

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Marc Ciria recurrirá el recuento pero no impugnará las elecciones: "No se aguanta por ninguna parte que nos anulen el 21% de las firmas"

Marc Ciria recurrirá el recuento pero no impugnará las elecciones: "No se aguanta por ninguna parte que nos anulen el 21% de las firmas"

Duros castigos por la pelea salvaje del Peñíscola - Noia de fútbol sala: 32 partidos en sanciones

Duros castigos por la pelea salvaje del Peñíscola - Noia de fútbol sala: 32 partidos en sanciones

Con Laporta, contra Laporta

Víctor Font, tras la caída de Marc Ciria: "Esto va del Barça del pasado contra el Barça del futuro"

Víctor Font, tras la caída de Marc Ciria: "Esto va del Barça del pasado contra el Barça del futuro"