Marc Ciria recurrirá el recuento pero no impugnará las elecciones: "No se aguanta por ninguna parte que nos anulen el 21% de las firmas"

Marc Ciria y su equipo se han pasado horas reunidos en su sede electoral, a tiro de piedra del Camp Nou. Llovía copiosamente afuera y adentro, de alguna manera, también. Después de tantos esfuerzos, de gastar tanta energía vendiendo el proyecto de su cambio, apenas 90 firmas válidas le han faltado para comparecer como candidato a las urnas el 15 de marzo.

La junta electoral del FC Barcelona le ha anulado 598 de los 2.884 avales que portó en cajas el lunes al Auditori 1899. Le ha validado 2.247, una cifra por debajo del umbral de los 2.237 apoyos necesarios. La frustración era evidente. Y la primera reacción tras conocerse públicamente los resultados oficiales ha sido ponerse en manos de asesores legales. ¿Hay manera de impugnar tantas anulaciones, el 21% de las firmas presentadas?

A media tarde, el financiero barcelonés ha ofrecido algunas respuestas y sobre todo un estado de ánimo, que ante todo era de indignación por cómo se ha desarrollado el proceso. Pero por delante ha avanzado que no pondrá piedras a las elecciones. "No frenaremos el proceso electoral, no impugnaremos las elecciones por respeto a la institución del Barça. Pero protegeremos a estos socios que han confiado en nosotros". Apelará ante la Federación Catalana de Fútbol, el Tribunal de l'Esport y, si conviene, irá a la justicia. Reincorporarse a la carrera electoral ya no cuenta con ello.

Perplejidad y enfado

Ciria y su equipo legal han mostrado su perplejidad e incomprensión sobre el método de recuento. "Las papeletas eran validadas o invalidadas por personal del club sin que después una junta electoral central hiciera una revisión formal. No se nos ha permitido saber los motivos de denegación de cada caso. No hay posibilidad de alegar, ni de verificar. El criterio era subjetivo en función de la mesa en que caía y de quién hacía el cribaje", han explicado el equipo legal.

Para ejemplificar lo arcaico y arbitrario del proceso han indicado la firma del extenista Sergi Bruguera, que iba en su equipo de campaña, ha sido denegada. Y las del propio Marc Ciria y del economista Iván Cabeza, el economista de la plataforma, estuvieron en el montón de las dudosas. "Nos sentimos indefensos", ha señalado el financiero. "No se aguanta por ninguna parte que nos anulen el 21%. No creo que lo hiciéramos tan mal", ha rematado. Un 21% es un récord histórico.

Ciria ha detallado numéricamente las papeletas canceladas, según el certificado del recuento del club. Ha citado, por ejemplo, 78 por criterios de peritos caligráficos, 125 por no aportar fotocopia de DNI, 63 por duplicado con otras precandidaturas, 20 por DNI caducados, 20 por ser menores y, el apartado que más ha enojado a la campaña de Ciria, 142 por un número de socio no concordante con el real, en una temporada en que los cambios en este sentido han sido notables. "En lugar de facilitar la participación, que es el espíritu de los estatutos, el criterio ha sido restrictivo".

El financiero ha descartado unirse a la candidatura de Víctor Font, pero ha dejado claro que votará por él. "El modelo del señor Laporta acabará con el club tal y como lo conocemos y la única opción de cambio que queda es la del señor Font. Ejerceré mi derecho democrático. La encrucijada histórica del 15 de marzo es evidente. El cambio de modelo y de gestión es urgente". Y dejó claro que volverá a la brecha en cuatro años. "Nunca he estado tan motivado para seguir adelante y para demostrar que el Barça merece un cambio de gobernanza. Espero que pueda volver a convencer a estas miembros de mi equipo porque el Barça nos va a necesitar". Aplausos de los suyos.