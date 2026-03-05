Laporta y Font se quedan solos; Marc Ciria, eliminado de la carrera electoral del Barça en el recuento de firmas

La carrera electoral por la presidencia del FC Barcelona se ha quedado reducida a dos contendientes, a Joan Laporta y Víctor Font, después de que la junta electoral haya descabalgado a Marc Ciria. Justo 598 de los 2.884 avales que presentó el lunes el financiero barcelonés han sido tumbados y por tanto no alcanza el mínimo de 2.337. Presumiblemente se abre ahora un periodo de pleito por parte del equipo de campaña de Ciria que sumirá al proceso en una cierta incertidumbre.

Si en el proceso de entrega de las firmas se cayó de la carrera el constructor Xavier Vilajoana, que no llegó al mínimo requerido, en el proceso de recuento se sale de la foto Marc Ciria. Durante los dos días de validaciones, la precampaña del financiero reclamó que se aceptaran papeletas sin que constara el DNI del firmante. Y al no serle aceptado, queda apartado. La lucha por la presidencia azulgrana será un cara a cara entre Laporta y Font. Continuidad o cambio. Ambos pueden considerarse oficialmente candidatos.

Ciria se ha quedado con 2.247 firmas válidas, a solo 90 del mínimo exigido. Un total del 20,97% de las entregadas. Joan Laporta también ha visto anulados unos cuantos apoyos: 944. Por tanto, su número final válido son 7.226. Y lo mismo sucede con Font. Le han sido canceladas 774 signaturas y el guarismo definitivo en su columna es de 4.440.

Estas anulaciones suelen atribuirse a duplicaciones de avales o defectos de forma, como sería la falta de DNI en la papeleta. En los tres casos, el número es inusualmente alto respecto a anteriores elecciones: un 11,5% en el caso de Laporta y un 13,7% en el de Font. En general, no suele pasar del 5 o el 6%.

Plazos de apelación

El artículo 46 de los Estatutos establece que una precandidatura cuenta con tres días hábiles de plazo para presentar recurso ante la junta electoral y esta entonces dispone de otros tres días para responder. De alargarse al máximo de estos plazos, el proceso se puede alargar hasta el próximo miércoles, día del partido de vuelta de octavos de la Champions ante el Newcastle. A la vista de lo cerca que se ha quedado de la orilla Ciria, cabe contar ahora con el pleito.

Joan Laporta, en la presentación del libro 'Així hem salvat al Barça'. / Gorla Urrusola.

Si aun así la resolución no fuera del agrado de Ciria, este podría recurrir al Comité de Apelació de la Federació Catalana de Fútbol en los tres días consiguientes. La última instancia administrativa es el Tribunal Català de l'Esport en un plazo de diez días. A partir de ahí permanece solo la vía judicial. Todo este proceso se produciría ya una vez llevadas a cabo las elecciones del 15 de marzo.

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (c), interviene durante la entrega de firmas con las que pretende adquirir la condición oficial de candidato, este lunes en Barcelona. / Marta Pérez / EFE

"Han sido dos jornadas de validación intensas, que se han producido con normalidad y siguiendo los criterios establecidos en los Estatutos del club. Todos los criterios de validación se han aplicado de forma idéntica en todas las precandidaturas. La Junta Electoral ha recibido en este proceso dos solicitudes de la misma precandidatura: una para validar las papeletas de apoyo que no fueran acompañadas con el correspondiente documento de identidad, la cual no fue aceptada, y otra en la que se pedía disponer de un interventor en cada una de las mesas de validación; que sí fue aceptada", ha explicado Josep Cubells, vicepresidente provisional del FC Barcelona y secretario general de la junta electoral en su breve comparecencia en el Auditori 1899.

Cubells ha admitido cierta tensión con el equipo de Ciria durante estos días, pese a hablar de normalidad. "Hizo saber a la junta electoral sus dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación y por ello el proceso de validación de las papeletas fue ante el notario Gerard Conesa”.