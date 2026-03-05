Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Indignación en la Premier con las jugadas a balón parado del Arsenal: "No es fútbol, juegan con sus propias reglas"

Fabian Hurzeler, el técnico del Brighton, ha sido el último de varios entrenadores en expresar su contrariedad hacia las estrategias del conjunto de Mikel Arteta

Mikel Arteta durante el partido de Champions frente al Kairat Almaty.

Mikel Arteta durante el partido de Champions frente al Kairat Almaty. / ANDY RAIN / EFE

Giacomo Leoni Amat

Lo que empezó como una simple estrategia del Arsenal para marcar más goles se ha convertido en el gran tema de la temporada en la Premier League. Los de Mikel Arteta llevan 21 tantos a balón parado, 16 de saque de esquina: un récord de la competición a falta de ocho jornadas por disputarse. En su último triunfo que les coloca a siete puntos del Manchester City, su inmediato perseguidor, no han necesitado emplear la táctica que tanta polémica está generando entre aficiones y entrenadores rivales. Un solitario gol de Bukayo Saka les bastó para derrotar al Brighton (0-1) al mismo tiempo que los de Pep Guardiola se dejaban dos valiosos puntos en casa frente al Nottingham Forest (2-2).

Bukayo Saka celebra el único gol de la victoria del Arsenal frente al Brighton. / GLYN KIRK / AFP

Bukayo Saka celebra el único gol de la victoria del Arsenal frente al Brighton. / GLYN KIRK / AFP

Fabian Hurzeler, el técnico de los seagulls, ya criticó a los gunners por las pérdidas de tiempo que provoca la preparación de sus jugadas ensayadas, argumentando que "afecta al ritmo del partido" y en definitiva "no es fútbol". Sus incendiarias declaraciones previas al partido del miércoles fueron directas al grano: "Cuando el Arsenal saca un córner y va ganando, a veces tarda más de un minuto en sacarlo. Tenemos que establecer reglas claras, porque al final tendremos un tiempo de juego de 50 minutos en lugar de 65 minutos". Después de la derrota continuó echando leña al fuego, en lugar de cambiar su discurso aprovechando que no había sido víctima de Nicolas Jover, el especialista en estrategia del cuerpo técnico del Arsenal, cuyo contrato incluye un bonus por cada gol a balón parado que marque el equipo.

Mikel Arteta habla con sus jugadores durante el partido frente al Brighton. / ANDY RAIN / EFE

Mikel Arteta habla con sus jugadores durante el partido frente al Brighton. / ANDY RAIN / EFE

A Mikel Arteta no le supone un problema que le critiquen por implementar nuevas formas de atacar al rival para ser "el equipo más dominante en todos los aspectos del juego", dejando entender que su equipo no es el único que utiliza este recurso: "El Chelsea marca en jugadas a balón parado, y el Manchester United también. Estuve en el Manchester City y trabajábamos mucho en ello". La realidad es que el Arsenal está empezando a marcar tendencia y aspira a seguir mejorando en este apartado en su lucha por ganar las cuatro competiciones en las que todavía sigue vivo. Respecto a los reproches externos, Arteta respondió con humor: "Me molesta que no marquemos más. No sé cómo se celebra un gol de forma distinta a otro. Quizás para YouTube sea mejor uno que otro". Por mucho que se le critique por la permisividad en los contactos físicos dentro del área, su plan sigue funcionando y el resto de equipos están obligados a encontrar soluciones para frenarlo.

Con sus propias reglas

El técnico del Brighton no se cortó a la hora de insinuar que su último rival es beneficiado por los colegiados: "Al final, todo se reduce a las reglas. Si la Premier League, el árbitro, lo permite todo, entonces es difícil. Ellos juegan con sus propias reglas". Hurzeler también quiso dejar claro que su estilo no se parece en nada al de Arteta: "Nunca seré el tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Quiero desarrollar jugadores, jugadores que sigan mejorando y que jueguen al fútbol en el campo. Eso no es fútbol". Las estadísticas nunca mienten, y en este caso demuestran que el estilo de juego del Arsenal basa más de un tercio de su efectividad goleadora en el balón parado, una proporción sin precedentes entre ganadores de la Premier League. El campeón que más rédito le sacó a la estrategia, quitando los penaltis de la ecuación, fue el Chelsea en la temporada 2004-05 con un 28% de sus goles a balón parado. Este año el Arsenal ronda el 36%.

Fabian Hurzeler, el técnico más joven de la historia de la Premier League. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Fabian Hurzeler, el técnico más joven de la historia de la Premier League. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Arne Slot, el técnico del Liverpool, fue el primero en condenar esta nueva tendencia: "Si veo otras ligas, no creo que se le dé tanta importancia a las jugadas a balón parado. Si veo un partido de la Eredivisie, veo goles anulados y faltas a los porteros, y pienso: "¡Vaya, qué diferencia!". Piensa en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Cada domingo por la noche esperabas que jugara. Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no me divierten." El entrenador holandés expresó su preocupación sobre la evolución del fútbol a partir de esta nueva tendencia: "Quizás dentro de cinco o diez años las cosas cambien de nuevo. Pero no me sorprendería que asistieras a un partido de fútbol base sub-16 y vieras a equipos completamente centrados en las jugadas a balón parado."

La otra cara de la moneda

Simultánea fue la celebración del Arsenal y el lamento del Manchester City. Hasta ahora las quejas habían llegado desde la rueda de prensa, pero esta vez se vieron reflejadas en los gestos de los jugadores que abandonaban el Etihad Stadium. Visiblemente frustrados por un empate que estuvo a escasos centímetros de convertirse en agónico triunfo de no ser por la salvada sobre la línea que protagonizó Murillo, el central brasileño del Forest. Minutos antes, Elliot Anderson había respondido a un gol de Rodri a la salida de un corner. Más allá de la ironía, por la que el City perdió terreno respecto al Arsenal en la tabla a pesar de usar la principal arma de su rival en su favor, el gol del español suponía el séptimo de la temporada de esta factura, correspondiente a un 12% de los 59 goles que llevan esta temporada.

Pep Guardiola se lleva las manos a la cabeza durante el partido frente al Forest. / PAUL ELLIS / AFP

Pep Guardiola se lleva las manos a la cabeza durante el partido frente al Forest. / PAUL ELLIS / AFP

Guardiola fue preguntado acerca de los comentarios de Arne Slot, a lo que respondió con una curiosa comparación entre el balón parado en el fútbol y los triples en el baloncesto: "Hace cuatro años en la NBA, el triple no era tan popular, pero los Golden State Warriors, con Stephen Curry, empezaron a meter triples y todos se adaptaron; ahora muchos equipos lo hacen. Es parte de la evolución y de la dinámica. Puedes quejarte, pero tienes que adaptarte. Es parte del juego". La realidad es que ningún equipo de la Premier es capaz de seguirle el ritmo al Arsenal, ya sea en el apartado táctico a la hora de sacar un córner, como en la misma clasificación. Los ataques desde la prensa y de compañeros de trabajo, rivales en definitiva, no han distraído de momento la atención de los líderes y su entrenador, que en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Brighton se limitó a decir que "ama a sus jugadores", mientras en otros lares de Inglaterra se desgañitan para descifrar la fórmula que tantos resultados le está dando al equipo del norte de Londres.

