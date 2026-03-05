Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránPatineteRenfeEl NiñoPepsicoBorrasca ReginaZapateroMWC 2026SexoCatalán
instagramlinkedin

Fútbol

Generación 2007: la espina dorsal del Barça para dominar el presente y futuro del fútbol

Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal ya son el eje sobre el que se construye un equipo campeón

Pau Cubarsi y Marc Bernal celebran el tercer gol del Barça contra el Atleti.

Pau Cubarsi y Marc Bernal celebran el tercer gol del Barça contra el Atleti. / Enric Fontcuberta / EFE

Giacomo Leoni Amat

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Las piernas pesan, pero el escudo tira más”, dijo Pau Cubarsí tras 120 minutos de derroche físico y mental en la final de Copa del Rey 2025. Este año no podrá revalidar título el central catalán, pues su impecable actuación defensiva en la victoria por 3-0 contra el Atlético de Madrid no fue suficiente para compensar el 4-0 de la ida de semifinales. Marc Bernal, que se perdió esa final por una grave lesión de rodilla, pero sí estuvo en el intento de remontada para anotar dos goles que finalmente no valieron para nada, expresó un sentimiento que recuerda al de su coetáneo: “Hemos acabado tiesos, pero por este escudo merece la pena”. Lamine Yamal, el otro jugador de la primera plantilla azulgrana que nació en 2007 y que volvió a demostrar su talento diferencial a pesar de no marcar, encabeza una generación de futbolistas que no solo aspira a dominar el futuro del fútbol, sino que ya protagoniza la realidad ganadora del FC Barcelona.

TOPSHOT - Barcelona's Spanish midfielder #22 Marc Bernal celebrates scoring his second goal during the Copa del Rey (King's Cup) semi final second leg football match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid at Camp Nou Stadium in Barcelona on March 3, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Marc Bernal celebra su segundo gol del partido frente al Atlético de Madrid. / JOSEP LAGO / AFP

Juntos desde que todavía eran alevines, los tres futbolistas de La Masía nacidos en 2007 han desafiado cualquier estadística de probabilidad para reencontrarse en el primer equipo del club de su vida. Tres jugadores que a día de hoy deberían estar en el Juvenil por edad, pero que por calidad ya juegan al máximo nivel. No solo cuentan con minutos, sino que son de los mejores del mundo en su posición. Aunque Bernal todavía no haya demostrado tanto como Cubarsí y Yamal, dejó claro la temporada pasada que podía alcanzar un nivel muy similar al de sus dos amigos. Esta temporada, a pesar de reincorporarse a la dinámica con moderación tras superar una rotura de ligamentos en su rodilla, ya suma cuatro goles en sus últimos cinco partidos y empieza a ganarse la etiqueta de indiscutible por delante de jugadores como Frenkie De Jong.

La espina dorsal

El doblete de Bernal contra el Atlético confirma el regreso de un talento que en las categorías inferiores ya destacó por su proeza goleadora, anotando 280 goles en 286 partidos antes de debutar bajo las órdenes de Hansi Flick la temporada pasada. Se denomina como centrocampista defensivo, pero en realidad se despliega por el terreno de juego como un jugador total, capaz de controlar el juego y decidir encuentros como ya lo hizo abriendo la lata en el último triunfo del Barça en liga frente al Levante (3-0). Volvió a poner el primero en el marcador contra los colchoneros a pase de Lamine Yamal, quien desmontó a la zaga madrileña a la salida de un córner para ofrecer una maravillosa asistencia con su mágica pierna izquierda. Ya suma 35 pases de gol desde la temporada pasada, el segundo con más en toda Europa, solo por detrás de Michael Olise (41).

Noticias relacionadas

Nada de lo que inventan Yamal y Bernal en el área rival sería posible sin la incondicional ayuda y protección de Pau Cubarsí, el duro hueso que sostiene toda la espina dorsal sobre la que se construye el Barça. Sin él, la estructura no se sostendría, y cuando se tambalea como lo hizo en la derrota del Metropolitano no suele ser su culpa, sino como resultado de una descoordinación general del equipo que deja expuesta a toda la línea defensiva. El central de 19 años prácticamente no comete errores, aporta clarividencia con su impoluta salida de balón y no negocia esfuerzos por más que le pesen las piernas. Bernal, que terminó el partido de ayer con calambres, ejerce de puente entre la zaga y el ataque cuando su compañero no lo hace. Junto a Lamine Yamal, los tres miembros de la generación 2007 conforman la base sobre la que se rige este proyecto campeón del Barça.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
  2. Fermín Cacho, oro en Barcelona 92, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
  3. Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
  4. Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”
  5. El juez Pedraz rechaza la denuncia de un socio contra Laporta y deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona
  6. La oposición da un susto a Laporta con las firmas pero no se une
  7. Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo
  8. Un Barça de ensueño y en éxtasis se queda a un palmo del milagro contra el Atlético

Generación 2007: la espina dorsal del Barça para dominar el presente y futuro del fútbol

Generación 2007: la espina dorsal del Barça para dominar el presente y futuro del fútbol

Diez años del VAR, la polémica herramienta tecnológica que cambió para siempre el fútbol

Diez años del VAR, la polémica herramienta tecnológica que cambió para siempre el fútbol

Eduardo Prieto Iglesias, director del VAR en España: "Quien piense que el VAR puede resolver todos los problemas del fútbol está muy equivocado"

Del sofá gris de Arbeloa a la autogestión: "Está amortizado desde el mismo día en que sustituyó a Xabi"

Del sofá gris de Arbeloa a la autogestión: "Está amortizado desde el mismo día en que sustituyó a Xabi"

Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: "Pronto volveré a subirme a la moto"

Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: "Pronto volveré a subirme a la moto"

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Un Newcastle con diez acaba con la buena racha del Manchester United (2-1)

Duro revés para Badosa: derrota en su debut en Indian Wells

Duro revés para Badosa: derrota en su debut en Indian Wells