Generación 2007: la espina dorsal del Barça para dominar el presente y futuro del fútbol

"Las piernas pesan, pero el escudo tira más”, dijo Pau Cubarsí tras 120 minutos de derroche físico y mental en la final de Copa del Rey 2025. Este año no podrá revalidar título el central catalán, pues su impecable actuación defensiva en la victoria por 3-0 contra el Atlético de Madrid no fue suficiente para compensar el 4-0 de la ida de semifinales. Marc Bernal, que se perdió esa final por una grave lesión de rodilla, pero sí estuvo en el intento de remontada para anotar dos goles que finalmente no valieron para nada, expresó un sentimiento que recuerda al de su coetáneo: “Hemos acabado tiesos, pero por este escudo merece la pena”. Lamine Yamal, el otro jugador de la primera plantilla azulgrana que nació en 2007 y que volvió a demostrar su talento diferencial a pesar de no marcar, encabeza una generación de futbolistas que no solo aspira a dominar el futuro del fútbol, sino que ya protagoniza la realidad ganadora del FC Barcelona.

Marc Bernal celebra su segundo gol del partido frente al Atlético de Madrid. / JOSEP LAGO / AFP

Juntos desde que todavía eran alevines, los tres futbolistas de La Masía nacidos en 2007 han desafiado cualquier estadística de probabilidad para reencontrarse en el primer equipo del club de su vida. Tres jugadores que a día de hoy deberían estar en el Juvenil por edad, pero que por calidad ya juegan al máximo nivel. No solo cuentan con minutos, sino que son de los mejores del mundo en su posición. Aunque Bernal todavía no haya demostrado tanto como Cubarsí y Yamal, dejó claro la temporada pasada que podía alcanzar un nivel muy similar al de sus dos amigos. Esta temporada, a pesar de reincorporarse a la dinámica con moderación tras superar una rotura de ligamentos en su rodilla, ya suma cuatro goles en sus últimos cinco partidos y empieza a ganarse la etiqueta de indiscutible por delante de jugadores como Frenkie De Jong.

La espina dorsal

El doblete de Bernal contra el Atlético confirma el regreso de un talento que en las categorías inferiores ya destacó por su proeza goleadora, anotando 280 goles en 286 partidos antes de debutar bajo las órdenes de Hansi Flick la temporada pasada. Se denomina como centrocampista defensivo, pero en realidad se despliega por el terreno de juego como un jugador total, capaz de controlar el juego y decidir encuentros como ya lo hizo abriendo la lata en el último triunfo del Barça en liga frente al Levante (3-0). Volvió a poner el primero en el marcador contra los colchoneros a pase de Lamine Yamal, quien desmontó a la zaga madrileña a la salida de un córner para ofrecer una maravillosa asistencia con su mágica pierna izquierda. Ya suma 35 pases de gol desde la temporada pasada, el segundo con más en toda Europa, solo por detrás de Michael Olise (41).

Noticias relacionadas

Nada de lo que inventan Yamal y Bernal en el área rival sería posible sin la incondicional ayuda y protección de Pau Cubarsí, el duro hueso que sostiene toda la espina dorsal sobre la que se construye el Barça. Sin él, la estructura no se sostendría, y cuando se tambalea como lo hizo en la derrota del Metropolitano no suele ser su culpa, sino como resultado de una descoordinación general del equipo que deja expuesta a toda la línea defensiva. El central de 19 años prácticamente no comete errores, aporta clarividencia con su impoluta salida de balón y no negocia esfuerzos por más que le pesen las piernas. Bernal, que terminó el partido de ayer con calambres, ejerce de puente entre la zaga y el ataque cuando su compañero no lo hace. Junto a Lamine Yamal, los tres miembros de la generación 2007 conforman la base sobre la que se rige este proyecto campeón del Barça.