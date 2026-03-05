Fermín Cacho, oro olímpico en Barcelona, mejora y las pruebas descartan lesiones cardíacas graves

El estado de salud del exatleta español Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Barcelona 92, ha experimentado una evolución positiva después del desvanecimiento que sufrió el pasado fin se semana en un acto familiar en la localidad jiennense de Bailén.

Tras la caída, Cacho fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Agustín de Linares debido al fuerte golpe que se produjo en la frente.

Con el paso de los días su situación clínica ha mejorado y a comienzos de esta semana pudo abandonar la UCI para pasar a planta.

Pruebas médicas

La última hora sobre su evolución confirma la mejoría y Cacho fue trasladado este jueves a Jaén, donde en la Unidad de Cardiología se le practicaron diversas pruebas médicas, entre ellas un cateterismo, según informó el Diario Jaén, que reveló que los resultados descartan lesiones cardíacas graves.

El problema de salud de Cacho se conoció públicamente después de que Carlos Martínez, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, le dedicara un mensaje de apoyo en redes sociales.

Hasta ese momento, el entorno del deportista había optado por mantener discreción sobre lo sucedido, aunque tras hacerse público comenzaron a llegarle muestras de ánimo desde distintos ámbitos del deporte español.