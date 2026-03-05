Faustino Oro, ajedrecista de 12 años, se queda a un movimiento de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro rozó la gesta en la última partida de la última jornada del torneo de Moscú de ajedrez. El prodigio argentino se quedó a un movimiento de doblegar al ruso Aleksey Grebnev, campeón del mundo Sub-18, y conseguir la tercera norma que le convertía en el Gran Maestro más joven de la historia, a sus 12 años y 4 meses. Una partida complicada con negras ante el ruso, quien le permitió abrir el juego para concluir la histórica remontada que inició el miércoles encadenando dos triunfos seguidos. Han sido nueve partidas en las que, sin embargo, Oro ha demostrado una enorme madurez y un talento que le auguran un brillante futuro, en el que los especialistas le sitúan en la lucha por el título mundial de ajedrez en la próxima década. Sus 5,5 puntos de 9 posibles confirman que es un jugador sustantivo y que todas las expectativas depositadas en él están fundamentadas. Así ha sido las nueve partidas que han llevado a Faustino a rozar la gesta de conseguir su tercera norma y convertirse en Gran Maestro, logro que conseguirá más temprano que tarde.

Partida 1 (FM Artem Polkovnikyan) Victoria. 1/1 punto

Estreno de Oro ante la expectación de todos con negras y ante el ruso de 15 años Artem Polkovnikyan (2357). Faustino jugó la Defensa Siciliana para tener una posición abierta que le permitiera optar a la victoria. Artem mostró mucho respeto por su rival y Oro quiso mantener viva la partida en todo momento consciente de lo importante que era ganar este primer envite. El argentino fue complicando el despliegue a su adversario, que comenzó a encontrar problemas para proponer con las blancas. Como Faustino se había hecho con el dominio del flanco de dama y del centro, y el tiempo apremiando, Artem tomó la decisión de sacrificar un alfil. Oro encerró el alfil, y Artem no tuvo más opción que entregarlo por tres peones. Faustino se mostró implacable ganando la partida en el movimiento 45.

Partida 2 (MI Erik Obgoltz) Tablas. 1'5/2

Jugó con blancas y apostó por una apertura discreta para ir apretando a su rival, el MI ruso de 24 años Erik Obgoltz que con el tiempo en contra comenzó a dar señales de desgaste, perdiendo dos peones presionado por el crono. Faustino lo tenía todo de cara, pero cometió un error trascendental. En el movimiento 63 se equivocó permitiendo que Obgoltz realizase el único movimiento que le mantenía con vida en la partida. Y pese a los intentos de Faustino de desatascar el juego, ya no encontró el camino para rentabilizar la ventaja de tener dos peones más que su adversario. Firmaron las tablas en la jugada 108, y Oro sumó medio punto en una partida que debió ganar. Pero lo importante es que seguía sumando.

Partida 3 (GM Ekaterina Goltseva) Victoria. 2,5/3

La Gran Maestra Femenina Ekaterina Goltseva, con un Elo de 2364, venía de ganarle a un Gran Maestro y empatar con otro. Y jugaba con blancas ante Faustino, que frente a una apertura sólida, fue fiel a sí mismo y mantuvo piezas incluso perdiendo poder en la posición. Goltseva dominó el flanco de dama, avanzó por el centro y atacó por el flanco de rey con un sacrificio de alfil. Pero este torneo es solo a 60 minutos y tras el sacrificio, se quedó con 30 segundos por movimiento. Y llegó el error. Oro aguantó estoicamente y castigó las imprudencias de su agresiva rival para dar la vuelta a la partida y ver cómo Ekaterina se rendía en el movimiento 37. Una partida que casi tenía perdida la terminaba ganando.

Partida 4 (GM Raunak Sadhwani) Tablas. 3/4

Faustino arrancó su tercera jornada en el torneo jugando con blancas ante el Gran Maestro indio Raunak Sadhwani, el 12° gran maestro más joven de la historia, que desde septiembre de 2021 tiene más de 2600 de ELO y hoy es el 77° del mundo. Así que el argentino apostó por mostrar solidez desde la apertura, en la que eligió la Escocesa para mantener controlado en todo momento el tablero. Después de la montaña rusa del día anterior, Oro buscaba puntuar y en el movimiento 26 el indio Sadhwani le estrechó la mano con las tablas firmadas. La estrategia salió bien y Faustino no consumió mucha energía esperando el segundo envite del torneo unas horas más tarde. Unas tablas relativamente fáciles ante un rival muy duro era un buen resultado para el plan del argentino, que tras su cuarta partida seguía sin conocer la derrota sumando 3 puntos de 4 posibles. A sus 12 años la energía es una de las debilidades del prodigio argentino, que en este caso apostó por las tablas y ahorrar esfuerzo para lo que estaba por venir por la tarde.

Partida 5 (GM Aleksey Goganov) Tablas. 3,5/5

Faustino no pudo sumar el triunfo en la quinta partida, en la que se midió al Gran Maestro ruso Aleksey Goganov con negras, lo que dificultaba la empresa. Pese a posicionarse bien en el juego medio, no pudo doblegar a su adversario por más que le presionó. El prodigio argentino está ganando Elo, pero necesita ganar dos partidas para llegar a los 2600 y no perder ninguna. Le restan cuatro partidas y debe mostrarse más agresivo para sumar puntos en lugar de medios. Ahora Oro ya no puede gestionar más las partidas y necesita ganar de forma innegociable.

Partida 6 (GM Ivan Rozum) Derrota. 3,5/6

En la sexta partida el prodigio argentino se medía al GM ruso Ivan Rozum con la necesidad de ganar, después de encadenar dos tablas insuficiente. Jugaba con blancas y se preparó bien la partida ante la Defensa Caro-Kann de su rival, hermana de la Defensa Francesa, que intenta disputar el centro al blanco. Oro disfrutó de ventaja de tiempo, pero se precipitó a la hora de conseguir la ruptura de peones en el flanco de rey. Sin embargo, Rozum mostró mucha solvencia defensiva y Faustino, empujado por las urgencias, cometió algunos errores que le llevaron a cosechar su primera derrota en el torneo moscovita.

Partida 7 (Lad Pradip) Victoria. 4,5/7

Oro jugaba con negras ante el indio Lad Pradip apremiado por la necesidad de sumar, por lo que apostó por contenerse y esperar con inteligencia el error de su adversario. Supo defenderse como gato panza arriba y esperar su momento, forzando a Pradip a cometer un error que luego fue capaz de rentabilizar en otra victoria histórica que le mantenía en la pelea por alcanzar la tercera norma. El argentino hizo un sacrificio que le abrió una línea de mate en 5 y después de que Pradip le comiese la torre, Oro lo arrinconó logrando el triunfo. Una partida exigente en lo mental que podía pasarle factura horas después en la segunda partida del día.

Partida 8 (Shiroghlan Talibov) Victoria. 5,5/8

Esta Faustino jugaba con blancas ante el Maestro Internacional azerí y apostó por una apertura inglesa comedida que muchos daban por hecho que terminaría en tablas. Sin embargo, Oro fue tensando la partida con movimientos milimétricamente calculados que fueron complicando la situación a un Talibov que jugaba también buscando la norma de Gran Maestro. Al final Faustino forzó la rendición de su rival y cerró una jornada legendaria que le mantenía con vida en la lucha por ganar su tercera norma.

Partida 9 (GM Aleksey Grebnev) Derrota. 5,5/9

Oro se medía con negras al Gran Maestro ruso Aleksey Grebnev, con un Elo de 2621 y en el mejor momento de su carrera. Y solo le valía la victoria para ganar la tercera norma. Grebnev apareció tarde, pero jugó desde el primer momento rápido. Sorprendió además que el ruso no buscase líneas de tablas, dejando a Faustino abrir el juego para buscar la victoria que necesitaba. Grebnev siguió desplegándose con velocidad mientras Oro desplegaba una siciliana y jugaba contra el ruso y contra el crono. Grebnev cometía un error, lo que permitía a Faustino sacar todo su arsenal con torre y alfiles. Pero el joven prodigio argentino no llevó el alfil a h4 y lo movió equivocadamente cerrándose con ello la puerta al triunfo. Una dolorosa derrota que no esconde el maravilloso torneo desplegado por el prodigioso jugador que ha mostrado una regularidad impropia de sus 12 años.