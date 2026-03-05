Entradas de la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad: precios, cuándo y dónde comprarlas

La final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad ya tiene fecha y sede. Se disputará el sábado 18 de abril en La Cartuja a las 21h. Se adelanta una hora respecto al horario habitual de otros años además de evitar que coincida con la Feria de Sevilla por temas de seguridad. La Cartuja acogerá a los aficionados de ambos equipos finalistas por séptimo año consecutivo, un estadio que cuenta con una capacidad para 72.000 espectadores y que el año pasado fue el escenario del Barça-Madrid (3-2). Vigente campeón y subcampeón no estarán en la postrera cita de esta edición copera tras caer eliminados en semifinales y octavos de final respectivamente.

El Cholo Simeone disputará su segunda final de Copa con el Atleti después de la última que ganó en 2013 frente al Real Madrid en el Bernabeu (1-2). Su contrincante para esta final será la Real Sociedad, el campeón de la edición de 2020, que también venció al rival de su comunidad autónoma, el Athletic Club de Bilbao, para levantar el tercer título de su historia. Ese partido finalmente se celebró al año siguiente a causa de las restricciones por la pandemia del covid-19, y ahora buscan otra hazaña después de tumbar nuevamente al Athletic en semifinales por 2-0 en el global de la eliminatoria. Los colchoneros lograron su pase a la final gracias a la ventaja que consiguieron en la ida del Metropolitano, una goleada por 4-0 que el Barça no pudo remontar en la vuelta (3-0).

Reparto

El reparto de entradas que fija la Real Federación Española de Fútbol es del 40% para cada equipo, lo que equivale a unas 26.000 entradas. El 20% restante está reservado a patrocinadores y otros compromisos institucionales que la RFEF gestiona aparte. Los aficionados del Atlético de Madrid pueden adquirir sus boletos a través de la web oficial del club. Los socios cuentan con una ventaja, pues pueden solicitarlas desde el miércoles 4 de marzo a las 10:00 y hasta el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas. El público general deberá esperar hasta el 14 de abril a las 12:00h para adquirir su boleto, si es que todavía quedan.

Según se explica en el comunicado oficial del club rojiblanco, las entradas se irán asignando por orden de antigüedad de inscripción como abonado, y se contactará una vez haya terminado el recuento de todas las solicitudes para comprobar su validez, un proceso que podría tardar "varios días." El club ofrece el 85% de esas 26.000 que recibe a sus seguidores, mientras que se reserva la otra parte para "atender tanto las obligaciones contractuales con sus patrocinadores como las necesidades de distintos colectivos".

En el comunicado, también se especifica que "no se podrán asignar las entradas hasta que la RFEF confirme el número exacto de entradas otorgadas al Atlético de Madrid, su ubicación en el estadio y los precios de cada sector." Por tanto, habrá que esperar para conocer los precios definitivos, aunque se pueden deducir los rangos en base a los precedentes de la final del año pasado.

Precios

A pesar de que la final de la Copa del Rey de 2025 enfrentara a dos equipos de mayor masa y perfil social, es de esperar que el desembolso por las entradas de este año oscile entre las mismas cifras, si no un poco por debajo. El Barça - Madrid del año pasado vendió las entradas más baratas por 72 euros y la más cara por 270. Las entradas de 2024 (Athletic - Mallorca) se movieron en un baremo de entre 40 € y 220 €. En 2023 se mantuvieron precios similares a la edición anterior, situándose el rango general entre los 39 € y los 231 €, mientras que en 2022 el coste de la entrada más barata fue de 30 € (con visibilidad reducida). En 2021 se jugaron las dos finales a puerta cerrada por la pandemia (la de 2020 fue aplazada).

Noticias relacionadas

La temporada pasada ambos finalistas recurrieron a un sorteo ante notario con el objetivo de dificultar la reventa. El Barcelona se guardó un cupo de entradas para las peñas (17.701 para socios y socias, y 4.425 para peñistas), a la vez que priorizó la antigüedad como el Madrid y el Atlético este año. Los aficionados que no logren sacar entrada a través de sus clubes, podrán intentar conseguir una de las 14.000 que dispone la RFEF, aunque muchas de ellas se destinen a patrocinadores e instituciones y todavía no haya fecha de venta.