Duros castigos por la pelea salvaje del Peñíscola - Noia de fútbol sala: 32 partidos en sanciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al Servigroup Peñíscola con una multa de 12.000 euros por los incidentes ocurridos en el partido ante el Noia Portus Apostoli el pasado martes, cuando una discusión entre dos jugadores terminó con una pelea en la que estuvieron implicados varios aficionados que saltaron a la pista desde la grada.

Según la resolución del Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala conocida este jueves, además de los 12.000 euros de multa, el Peñíscola ha sido apercibido de "clausura de la instalación deportiva" tras los incidentes, que definió como "muy graves".

Los jugadores del Peñíscola implicados en la pelea también recibieron sanciones tanto deportivas como económicas. Juan José Moreno se perderá los 12 próximos partidos y deberá abonar una multa de 480 euros, mientras que su compañero Juan Carlos Sánchez estará suspendido ocho partidos y tendrá que pagar una multa de 320 euros. Ambas sanciones son "por agresión a un adversario".

El también jugador peñiscolano Giovanni González fue sancionado con cuatro partidos "por intento de agresión al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia", además de una multa de 160 euros.

El futbolista del Noia Tiago Manuel Rodrigues estará fuera de las pistas los próximos ocho partidos por agresión y fue multado con 320 euros.

Los clubes tienen un plazo de diez hábiles para interponer un recurso de apelación ante el comité de la federación española.