Dettwiler avisa a Charte, el médico que le salvó la vida en Malasia: "Pronto volveré a subirme a la moto"

Todo ocurrió el 26 de octubre del pasado año. Y todo sucedió, por vez primera en muchos años, poco antes, sí, poco antes de que arrancase la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el trazado de Sepang, uno de los preferidos y más utilizados por fábricas y pilotos para los test, entrenamientos y carreras.

Sabido es que los pilotos dan una vuelta de reconocimiento al trazado, la de formación de la parrilla, en la que prueban sus motos por última vez antes de situarse en la línea de salida. Y, sí, los hay que la realizan como si fuese ya la carrera y otros ,que se lo toman con más calma.

Aquel domingo, el español Juan Antonio Rueda, campeón de Moto3, y el suizo Noah Dettwiler, ambos de 20 años, se lo tomaron de muy diversa manera. Tanto que Dettwiler iba muy lento, cerquita del arcén, a unos 70 kms/h. y Rueda circulaba, para probar su moto, a 190 kms/h. Rueda no se percató de la proximidad de Dettwiler y lo embistió, en la curva 3 de Sepang, de forma violentísima, provocando un accidente tremendo, terrible.

El doctor Ángel Charte, uno de los 100 mejores médicos españoles según ‘Forbes’, internista del Hospital Universitario Dexeus, del Grupo Quirónsalud y máximo responsable médico del Mundial de motociclismo, ni siquiera estaba sentado aún en su BMW medicalizado Omega 1 y tuvo que salir disparado.

Doble accidente

Cuando llegó a la curva, Dettwiler sufría la primera de las tres paradas cardiacas que padeció en pocos minutos, al margen de tener el bazo destrozado, su cuerpo encharcado de sangre y los pulmones muy, muy, dañados.

El suizo estaba inconsciente y el equipo de Charte inició el RCP (proceso de Reanimación Cardio Pulmonar), que es el procedimiento de urgencia para ayudar a una persona que ha dejado de respirar o cuyo corazón ha dejado de latir. Noah estaba muy grave, mucho, e interiormente destrozado.

En ese momento, Mike Lafuente, piloto del Omage 1 del doctor Charte, le dijo que, más allá, había otro piloto. Era Rueda. Charte acudió raudo al lugar donde se encontraba el campeón español, que, además de una parada cardiorespiratoria, sufría un traumatismo craneoencefálico. Lo primero que hizo Charte fue propinarle un puñetazo ‘a lo Mike Tyson’ en el corazón para reanimarlo y Rueda respondió de inmediato.

Cuando dejó a sus auxiliares cuidando del español, Charte regresó donde estaba Noah, que estaba sufriendo ya su tercera parada cardiaca. El doctor pensó lo peor, pero aún así le colocó un LUCAS, aparato de comprensión mecánico que realiza compresiones cardiacas continuas y eficientes en pacientes que sufren una parada cardiaca, provocando que el corazón no deje de palpitar. Y Noah respondió, lo suficiente como para que un helicóptero se lo llevase al Hospital General de Kuala Lumpur, junto a Rueda.

Todo fue milagroso, tanto que Rueda protagonizó ayer, en Madrid, una conferencia de prensa junto a Marc Márquez (MotoGP) y Diogo Moreira (Moto2), los otros dos campeones de 2025 y, ayer también, Dettwiler le envió un cariñosísimo WhatsApp al doctor Charte, donde vuelve a darle las gracias por salvarle tres veces la vida en Sepang y le cuenta que está trabajando duro con los fisios para recuperar la movilidad en su pierna derecha. “Pronto me subiré a la moto, doctor, muchas gracias por salvarme la vida”.

Así como de Rueda, Charte ha ido teniendo información puntualmente, de Dettwiler, el doctor que le salvó tres veces la vida, en Sepang, ha ido teniendo información con cuentagotas, pues la familia de Noah Dettwiler lo trasladó, en cuanto pudo, a una clínica de Suiza y dejaron de tener contacto con el mundo de las motos.

“A mí, nadie me tiene que dar las gracias, nosotros no vamos a los circuitos a curar resfriados, vamos a salvar vidas y todo el mérito, todo, hay que dárselo a nuestros equipos médicos y a Dorna Sports, que decidió crear una unidad de intervención inmediata magníficamente bien equipada". Ángel Charte — Médico responsable del Mundial de motociclismo

“Todos, en el Mundial, nos alegramos horrores, muchísimo, de que Juan Antonio y Noah se hayan recuperado de aquel terrible accidente, pues la situación que nos encontramos al llegar al lugar del accidente fue estremecedora y no la olvidaré nunca”, reconoce Charte, que llegó al lugar del terrible choque con dos BMW medicalizados, con un doctor internista local, un paramédico de politraumatismos severos y dos ayudantes clínicos.

“A mí”, sigue explicando Charte, “nadie me tiene que dar las gracias, nosotros no vamos a los circuitos a curar resfriados, vamos a salvar vidas y todo el mérito, todo, hay que dárselo a nuestros equipos médicos y a Dorna Sports, que decidió crear una unidad de intervención inmediata y dotarla de auténticos quirófanos con ruedas, material médicos prodigioso y profesionales de altísimo nivel”.

Lo de Noah, y ahora se puede decir, fue un auténtico milagro, aunque los médicos detestan ese término. Noah sufrió no una, ni dos, sino tres paradas cardiacas. Noah se había despedido del mundo en tres ocasiones y el grupo de Charte le hizo revivir las tres veces que su corazón dejó de latir.

El WhatsApp que acaba de recibir el doctor Ángel Charte, que ha puesto inmediatamente en conocimiento de todo el equipo que le ayudó en Sepang (Malasia) aquel día, demuestra de que pasta están hechos estos gladiadores y también, como dice el doctor, “los grandes riesgos que asumen estos muchachos y por ello es por lo que debemos poner todos los medios a nuestro alcance para limitar los daños”.