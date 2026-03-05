Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Barça lucha contra el olvido y roza una remontada histórica en Milán (87-84)

Dos triples de Satoransky hicieron soñaron al equipo de Xavi Pascual, que llegó a tener una desventaja de 27 puntos en su tercera derrota seguida en la Euroliga

El barcelonista Satoransky, este jueves frente al Olimpia en Milán.

El barcelonista Satoransky, este jueves frente al Olimpia en Milán. / FCB

Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos triples seguidos de Satoransky, con un increíble robo de Joel Parra mediante, a punto estuvieron de permitir al Barça una remontada que se presumía imposible. Porque el equipo azulgrana había sobrepasado el bochorno durante tres cuartos, llegando incluso a tener 27 puntos de desventaja. Y porque el grupo, durante demasiados tramos del partido, parecía haber bajado los brazos. Incluso Shengelia tuvo en sus manos el empate, aunque su lanzamiento de tres desde el otro lado del océano ya no entró donde debía.

Xavi Pascual es un entrenador extraordinario. Por él no será. No había más que verlo en el banquillo esta noche del jueves, pasándose la mano por la cara. Por momentos, se mostraba incapaz de atender a lo que ocurría en Milán, donde sus jugadores, frustrados, intentaban no dejarse llevar en esa barcaza a la deriva que es la sección de baloncesto del Barça. Limitada en sus recursos y cada vez más dejada de la mano de Dios.

Joan Laporta, cuando ofreció a Xavi Pascual el encargo envenenado de levantar el proyecto tras el despido de Joan Peñarroya, ya le dejó claro que no habría manera de reforzar el equipo por las estrecheces provocadas por el 'fair play' económico del primer equipo de fútbol. Pascual, sin embargo y tras muchas dudas, aceptó bajo la promesa de que todo será diferente a partir del próximo verano. Pero el tránsito no está siendo sencillo y cada vez cuesta más asumir la cruda realidad de una sección otrora orgullo del club. Y en la que poco se ha reparado durante este proceso electoral que culminará con la votación del próximo 15 de marzo.

Nubarrones

El Barça, que venía de estrellarse en las semifinales de la pasada Copa del Rey, sumó ante el Olimpia de Milán su tercera derrota consecutiva en la Euroliga. Pese a que su balance aún es positivo (17-13), los nubarrones en Europa hace ya tiempo que acechan. Y los arrebatos de rebelión, como el mostrado en su último cuarto en Italia, asoman como única respuesta.

Fue Pascual quien sacó al Barça del bochorno ante un Olimpia que dominó silbando los tres primeros parciales, donde el equipo azulgrana llegó a verse con una desventaja de 27 puntos tras un triple de Brooks al final del tercer cuarto. El técnico reordenó sus piezas, llegando a opositar a la remontada con Punter y Clyburn, los presuntos jugadores franquicia, en el banquillo y con un parcial final de 9-33. Pero las limitaciones en el talento pesan demasiado. No hubo más que ver el triple que falló, completamente liberado, uno de los fichajes de esta temporada, Myles Cale, en pleno intento de levantamiento.

El ex azulgrana Bolmaro (13 puntos y 22 de valoración) jugueteó por la pista italiana mientras el Barça se debatía entre ponerse a defender o ponerse a acertar. El 8/26 en triples del Barça pesó demasiado, y sólo el empeño de Vesely (15 puntos), Shengelia (15) y Satoransky (11), los únicos jugadores del Barcelona que superaron la decena de puntos, evitaron una noche aún más dura.

Con Laporta, contra Laporta