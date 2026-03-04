La selección femenina de fútbol retrasa su viaje a Turquía tras el misil lanzado por Irán

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido retrasar el viaje de la selección femenina a Turquía, donde debe enfrentarse el sábado a Ucrania en partido de la segunda jornada del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027.

Según informaron a Efe fuentes de la RFEF, "la selección española retrasa por el momento el viaje a Turquía, previsto para este jueves 5 de marzo, al viernes día 6" debido a la situación generada por el conflicto bélico en Oriente Medio que ha afectado también a ese país. La Cadena Ser ha informado de que la RFEF ha solicitado a la UEFA el aplazamiento del encuentro.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que ya ha "expresado las advertencias más claras" para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado en el espacio aéreo turco.

Turquía derriba un misil balístico lanzado por Irán contra una base de la OTAN al sur del país / Bernd von Jutrczenka / dpa / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Un misil lanzado desde Irán a través del espacio aéreo iraquí y sirio fue interceptado este miércoles al entrar en territorio turco por defensas antimisiles de la OTAN, ubicadas en el Mediterráneo oriental, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco. Restos del proyectil interceptado cayeron en suelo turco sin causar víctimas ni heridos, confirmó esa nota.

El conjunto de Sonia Bermúdez, que goleó el martes a Islandia (3-0) en el primer encuentro de la fase de clasificación mundialista disputado en Castellón, debe jugar el sábado ante el cuadro ucraniano a partir de las 18.00 horas en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, ubicada en la zona sur de Turquía, en el mar Mediterráneo.

La preocupación en el organismo federativo y en la propia selección nacional es patente y se está monitorizando la situación entre las dos asociaciones e incluso la propia UEFA porque no se quiere poner en riesgo a la expedición que debe viajar, con lo que incluso no se descarta el aplazamiento del choque.