Márquez: "¿Qué si me veo reflejado en Acosta?, bueno, yo gané mi primer GP, en MotoGP, en mi primer año"

Se iban a encontrar un día u otro. Era ley de vida, que Marc Márquez (Ducati), de 33 años, ganador de 99 grandes premios, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, actual rey de MotoGP después de un regreso espectacular, líder de Ducati y el principal favorito para renovar el título de la máxima categoría, se encontró, por fin, en la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Tailandia, con Pedro Acosta, de 21 años, bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2 pero que, de momento, tras 43 carreras y, en su tercera temporada entre los reyes, aún no ha conseguido su primera victoria en MotoGP, como sí la lograron, el pasado año, por ejemplo´, Raúl Fernández (Aprilia) y Fermín Aldeguer (Ducati).

La pelea, el enfrentamiento fue, sin duda, lo mejor que ocurrió durante el fin de semana pasado, en Buriram, cuando Márquez superó, para casi todo el mundo limpiamente, a Acosta, en la curva de entrada a meta de Buriram, pero los comisarios decidieron arrebatarle la victoria al de Cervera (Lleida) y entregársela al ‘tiburón de Mazarrón’. Era, insisto, el primer duelo de la ‘nueva era’. Nada más llegar al improvisado ‘corralito’ de la ‘sprinti’, en mitad de la pista, Marc y Pedro se abrazaron felicitándose por la carrera.

Diogo Moreira, campeón de Moto2, Marc Máequez (MotoGP) y Juan Antonio Ruedad (Moto3), hoy, en Madrid. / ESTRELLA GALICIA MEDIA

Pero…eso, pero hubo sus más y sus menos. Acosta, que hace meses en un programa de TV llegó a bromear sobre quién era Márquez, “¿Márquez?”, soltó al entrevistador como si no supiese quien era, fue el primero, eso sí, en sentar a un recuperado Marc Márquez en la misma mesa que a Michael Jordan y otros grandes mitos del deporte mundial, cuando 'ET' conquistó su noveno título. Fue Acosta quien inventó esa idea.

Lo cierto es que MM93 siempre ha hablado bien del ‘tiburón’, que, al acabar segundo en el GP que ganó, cómodamente, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), al bajar del podio de Buriram replicó a las dudas del nueves veces campeón, diciendo que “bueno, espero que no sea un liderato de un día, como ha comentado Marc”. La cosa, además, tiene su morbo porque, con toda seguridad aunque el silencio sigue imperando en el ‘paddock’ de MotoGP, todo parece indicar que Acosta será, la próxima temporada, el compañero de boxe del mayor de los Márquez Alentá en el equipo Ducati Lenovo.

Y, sí, esta mañana, la última pregunta en la multitudinaria rueda de prensa que Estrella Galicia, patrocinador de los tres actuales campeones del mundo, Marc Márquez (MotoGP), Diogo Moreira (Moto2) y Juan Antonio Rueda (Moto3), ha organizado en Madrid para abrir la temporada, le han preguntado a Márquez si se ve reflejado en ese Acosta “descarado, que te intenta detronar”.

Puede ser que tanto Marc Márquez (Ducati), de 33 años, como Pedro Acosta (KTM), de 21 años, estén ya marcando territorio para cuando, si todos los pronósticos se cumplen, ambos coincidan, los dos próximos años (2027 y 2028), en el equipo oficial de Ducati.

Márquez se lo ha pesando dos segundos, o ni eso, y ha respondido con enorme contundencia, quien sabe si con cierta ironía, que “bueno, el Marc Márquez de 2013, ganó su primer gran premio en el año de su debut”. Fue sin duda, un ‘dispara y olvida’ dirigido al ‘tiburón’, que cumple ya 43 grandes premios seguidos, en la máxima categoría, sin ganar.

Noticias relacionadas

Y es que MM93 difícilmente se puede ver reflejado en Acosta porque el catalán ganó su primer GP, en 2013, en su segunda carrera en la categoría reina (en la primera, Catar, acabó tercero, tras Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, casi nada), en Austin (Texas, EEUU), convirtiéndose en el ganador más joven de la historia (20 años 63 días) y, al final de ese 2013, el año de su debut en la máxima categoría, conquistó el título convirtiéndose, con 20 años 266 días en el campeón más joven de la historia.