Baloncesto
La Euroliga aprueba sedes alternativas para los equipos de Israel y Dubai hasta el final de la fase regular
El Maccabi disputará sus encuentros como local en Belgrado, mientras el Hapoel Tel Aviv lo hará en Sofía. El Dubai Basketball se trasladará a Sarajevo.
La Euroliga ha anunciado este miércoles que ha aprobado sedes alternativas para que los equipos israelíes y el Dubai Basketball puedan disputar como locales los partidos restantes de la temporada regular 2025-26 de la Euroliga y los encuentros de la BKT EuroCup, debido a la situación actual en su región.
En concreto, el Maccabi Rapyd Tel Aviv disputará todos sus partidos como local en la capital de Serbia, Belgrado, en el Aleksandar Nikolic Hall, mientras que el Hapoel IBI Tel Aviv jugará sus encuentros en Sofía (Bulgaria), en el Arena 8888.
Por su parte, el Dubai Basketball ejercerá como local en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), en el Zetra Arena, y el Hapoel Midtown Jerusalem también jugará en Belgrado, en su caso en el Ranko Zeravica Sports Hall.
Reubicación de partidos
La Euroliga explicó que seguirá monitorizando la evolución de la situación y mantendrá el contacto con todas las partes implicadas, al tiempo que anunciará cualquier modificación de estas decisiones en caso de que cambien las circunstancias en la región.
Además, el organismo indicó que está evaluando las mejores opciones para reprogramar y/o reubicar los partidos correspondientes a las jornadas 21 y 30 que fueron suspendidos y que afectan a los equipos implicados, y avanzó que ofrecerá más información en los próximos días.
