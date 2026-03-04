Disciplina no sanciona por ahora a Rafa Mir pero seguirá investigando el incidente con Omar El Hilali

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no sancionar al delantero del Elche CF Rafa Mir por el momento, pero seguirá investigando "a fin de esclarecer lo sucedido" su incidente con el lateral del RCD Espanyol Omar El Hilali, quien denunció que el cartagenero le dijo "viniste en patera" en el duelo de LaLiga EA Sports de este fin de semana.

"Este Comité de Disciplina acuerda la instrucción de una información reservada a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse", reza la resolución de Disciplina.

Con la boca tapada

En el encuentro del pasado domingo 1 de marzo entre Elche y Espanyol, que terminó con 2-2 en el marcador, atendiendo al acta del colegiado Galech Apezteguía, El Hilali le comunicó al árbitro que Rafa Mir se dirigió a él en los términos "viniste en patera", aunque no fue escuchado por ningún miembro del equipo arbitral, ya que ambos jugadores se taparon la boca. Entonces, activó el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante tres minutos.

Por el momento, Disciplina continúa con la investigación de este caso para intentar determinar qué sucedió sobre el terreno de juego y, entonces, establecer las sanciones correspondientes, que podrían ser de carácter temporal, por varios meses, o en número de partidos, pudiendo llegar hasta los 12.