Fútbol
El Barça confirma que se queda sin sus laterales titulares: Balde y Koundé, rotos
El club azulgrana comunica que Balde estará un mes fuera, mientras que no revela el tiempo estimado de baja de Koundé
La eliminación en la Copa del Rey del Barça pese a su fabuloso partido frente al Atlético (3-0 en la vuelta después del 4-0 del Metropolitano) dejó importantes daños colaterales. Hansi Flick vio confirmados sus temores este miércoles con Alejandro Balde y Jules Koundé, con quienes no podrá contar en las próximas semanas por lesión. El primero estará alrededor de un mes de baja por culpa de una "lesión en el bíceps femoral" de la pierna izquierda. Mientras que del francés, con una "lesión en el tercio medio del bíceps femoral" de la pierna izquierda", la entidad azulgrana optó por no emitir un pronóstico de plazo de recuperación.
En cualquier caso, lo que es seguro es que Balde, además de tres partidos de Liga (Athletic, Sevilla y Rayo), se perderá también los octavos de final de la Champions frente al Newcastle. Cumpliría su estancia en la enfermería para poder reaparecer en un partido que se presume clave para el desenlace del campeonato, contra el Atlético en el Metropolitano (fin de semana del 5 de abril). La previsión es que ambos laterales puedan estar disponibles para después de la ventana de selecciones (23-31 marzo).
Le tocará ahora a Flick retorcer otra vez su alineación, aunque con alternativas más que fiables. Para el carril diestro oposita Eric Garcia, que ya demostró el curso pasado su plena adaptación al puesto, además de mezclar de fábula con Lamine Yamal en ese costado. Para la orilla zurda, un Cancelo al alza aspira a hacerse con la titularidad, teniendo también Flick la alternativa de devolver a Gerard Martín al lateral izquierdo, lo que supondría recuperar para la causa a Ronald Araujo en el centro de la defensa.
- No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
- Fermín Cacho, oro en Barcelona 92, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
- Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
- El juez Pedraz rechaza la denuncia de un socio contra Laporta y deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona
- La oposición da un susto a Laporta con las firmas pero no se une
- Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”
- El exbarcelonista Munir escapó de Teherán recorriendo 16 horas por carretera mientras llovían misiles: 'Es una locura
- Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo