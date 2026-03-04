El año de la marmota, por Sergi Mas

Con la racha que lleva el Espanyol, estaba en casa consultando en mis datos algún movimiento similar al que estamos padeciendo en este desgraciado 2026. Recordemos que en el terreno de juego arrancamos en un derbi, esta vez sin atropello, y en el que creo que jugamos el mejor partido de la temporada, aunque… sin premio. Es lo que tiene el fútbol.

Como mala racha deportiva me aparece que en la campaña 2018-19, y con Rubi en el banquillo, de la jornada 19 a la 32, jugando 11 partidos, el equipo obtuvo cuatro puntos sobre 33 posibles, para al final tocar UEFA.

Como los pericos sabemos que pronunciar el término UEFA o Europa es gafe, siempre que nos hemos asomado al continente en la temporada posterior hemos meado sangre, a no ser que hayamos tenido una plantilla prémium. Y eso no ha ocurrido.

La UEFA de Clemente

Me explico: en la gloriosa UEFA de Clemente (87-88) la plantilla estaba formada por: N’Kono, Meléndez, Job, Soler, Iñaki, Gallart, Zúñiga, Zubillaga, Lauridsen, Golobart, Valverde, Losada, Pichi, Pineda, Diego Orejuela, Mauri, Tintín Márquez… Perdimos en Leverkusen. Pregunta del millón: ¿Esta plantilla era mejor que la actual? Indudablemente. En ninguno de estos vi ni un pendiente ni un tatuaje, en un colectivo que entrenaba en la Chatarra a puerta abierta. La dosis europea tocó hueso y el equipo quedó decimoquinto en la Liga. En la Copa, tras sortear al Hércules, se cayó en octavos ante el Barça con sendas derrotas.

En la campaña 2006-07, con Valverde en el banquillo, se cayó en la final de Glasgow ante el Sevilla. Algunos integrantes de la plantilla eran: Kameni, Zabaleta, Jarque, Jonatas, Fredson, Chica, Rufete, Moisés Hurtado, Riera, De la Peña, Luis García, Tamudo, Coro, Pandiani… Repito la pregunta anterior: ¿Esta plantilla era mejor que la actual? De aquí a Lima.

Entonces, un poco de sentido común. O para ir a Europa los nuevos propietarios inyectan una pasta o esto tendrá toda la pinta seguir otra temporada instalados en la marmota.