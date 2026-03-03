La selección femenina de fútbol de Irán se niega a cantar el himno del régimen islámico

La selección femenina de fútbol de Irán comunicó el pasado domingo que "no deberíamos hablar de estos temas en este momento", cuando su entrenadora Marziyeh Jafari fue preguntada por la situación geopolítica en su país. Sin embargo, esta madrugada aprovecharon para enviar un mensaje a través del silencio en su partido inaugural de la Copa Asia que se disputa en Australia. Jugadoras y cuerpo técnico se negaron a cantar el himno del régimen islámico mientras su seleccionadora sonreía en la banda, en señal de protesta contra la guerra y la opresión a las mujeres en Irán.

El país de Oriente Medio se encuentra actualmente en una guerra con EEUU e Israel, después de que el ayatolá Alí Jameneí fuera asesinado el pasado domingo 1 de marzo poniendo fin a 37 años como líder supremo de Irán. Desde su muerte, el gobierno iraní ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en la región. De mientras, la selección de fútbol femenina se prepara para disputar su primera Copa Asia desde 2002, después de perder el primer partido por 3-0 frente al combinado de Corea del Sur. Sus dos próximos partidos de la fase de grupos son frente a Australia el jueves y contra Filipinas el domingo.

Silencio ensordecedor

En la rueda de prensa previa al partido, la seleccionadora iraní declaró que su única preocupación era el fútbol: "Nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres". Acompañada por una jugadora y una representante del cuerpo técnico, no dejaron indicios sobre una posible protesta, pero su silencio durante el himno se escuchó alto y claro por todo el estadio, en el que también estaban presentes aficionados con la bandera revolucionaria preislámica con el león y el sol dorados.

Los aficionados iranís en las gradas con la bandera del león y el sol durante el partido. / DAVE HUNT / EFE

El himno nacional actual de la República Islámica de Irán, "Mehr-e Khavaran", fue adoptado en 1990, reemplazando al himno anterior utilizado durante el gobierno de Ruhollah Khomeini. Fue compuesto por Hassan Riyahi, con letra de Sayed Bagheri, es el cuarto himno nacional de Irán, y se instauró después de la revolución islámica en 1980 que lideró Khomeini tras regresar del exilio. Como resultado de la revolución iraní entre 1977 y 1979, se instauró una teocracia islamista y antioccidental en lugar de una monarquía autoritaria favorable a Occidente.

Respeto y preparación

En la rueda prensa posterior a la derrota por 3-0 frente a Corea del Sur, Jafari se mostró satisfecha con la actuación de su equipo, que disputa la segunda Copa Asia de su historia y sucumbió frente a una potencia asiática que ha participado 14 veces en el torneo y ha estado en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en cuatro ocasiones. "Sabíamos que nos esperaba un partido difícil, ya que Corea es uno de los equipos más duros de Asia. Jugaron muy bien, así que las felicito y espero que podamos volver a la competición con fuerza", declaró la entrenadora de 43 años.

Marziyeh Jafari en la rueda de prensa tras el partido de Irán- Corea del Sur. / DAVE HUNT / EFE

La seleccionadora explicó su plan de partido a la vez que lamentó los errores individuales: "Tuvimos una estrategia para la segunda parte y las presionamos; pasamos de la táctica defensiva a la ofensiva. Tuvimos un error individual en el penalti y el otro gol encajado fue culpa de una de nuestras jugadoras. Pero creo que el equipo jugó muy bien”. La selección iraní es la peor clasificada en el ranking FIFA del grupo A, en el que actualmente también ocupa el último lugar a falta de un partido contra Australia, que venció frente a Filipinas por 1-0 y a quien Irán se enfrenta en la última jornada.

Sam Kerr, la capitana de la selección australiana que se enfrenta a Irán este jueves, comentó acerca de la extraordinaria situación y como van a afrontar el partido: "Obviamente, es muy duro lo que está pasando en todo el mundo. Pero son solo chicas jóvenes y futbolistas jóvenes. Trataremos el partido como cualquier otro, mostraremos al equipo el máximo respeto y nos prepararemos adecuadamente". Jafari, la seleccionadora iraní, también habló sobre la preparación de un partido en estas condiciones tan adversas: "Tuvimos una muy buena situación en Irán, preparando a nuestro equipo. Venimos aquí con una buena preparación."