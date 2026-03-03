Pedro Acosta, el pez Koi que se quiere convertir en dragón

Vale, de acuerdo, solo es el principio. Cierto, restan 21 grandes premios y 42 carreras. ¿Y?, miren, tener 21 años y ser el primer líder del Mundial de MotoGP tiene mucho, mucho, mérito. El murciano Pedro Acosta (KTM) no ha ganado aún, cierto, su primer gran premio en MotoGP y eso que lleva disputados 43 carreras, pero ha sido brillantísimo bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2 y solo él y los hermanos Márquez Alentá han sido capaces de llegar a la parrilla de la máxima categoría con esos dos galardones bordados en su solapa.

Contaba ayer Natacha Alfageme, en DAZN, que el ‘tiburón de Mazarrón’ se había dibujado un nuevo tatuaje este invierno en su cuerpo y eran un par de pececitos Koi. “Son un símbolo”, explicaba la periodista, “de transformación, fuerza interior y propósito. Cuenta la leyenda que cientos de ellos nadaban río arriba y que solo uno, después de años de esfuerzo, pudo llegar a la cima y los dioses le premiaron convirtiéndolo en dragón”.

A Acosta, que es el mayor de los tiburones que reinan en la parrilla de MotoGP, no le importaría, a final de temporada, ser nombrado dragón de la categoría y, desde luego, sin necesidad de ganar su primer gran premio, que debe caer este año, sin duda, Acosta no ha podido empezar con mejor pie. Ganó, por decisión de los comisarios, cierto, la carreral al 'sprint' de Buriram (Tailandia) y quedó segundo en la carrera larga del domingo, que venció, con suma autoridad el italiano Marco Bezzecchi y su impresionante Aprilia.

Pedro Acosta (KTM), uno de los más brillantes bicampeones de Moto3 y Moto2, aún no ha ganado su primer GP en MotoGP después de 43 grandes premios, pero ha cuajado una extraordinaria actuación en Tailandia, que lo convierte en el primer líder de 2026.

Así que el líder de KTM, que pronto se sabrá que, los dos próximos años (2027 y 2028), será el compañero de equipo de Marc Márquez en el lujoso equipo Ducati Lenovo, ya está encaramado a lo más alto de la clasificación de pilotos, con 32 puntos, siete más que ‘Bezz’ y nueve más que el rapidísimo Raúl Fernández (Aprilia), mientras que el campeonísimo Marc Márquez (Ducati) es octavo, a 23 puntos del muchacho murciano.

“Tenemos que seguir estando tranquilos, pues esa serenidad es la que me está proporcionando la lucidez para poder pensar sobre la moto y decidir si tiro hacia un lado o hacia otro”, comenta Acosta, que añade: “Por fin me he dado cuenta de que, tomándomelo con prisas, como me lo tomaba antes, no llegaba ni antes ni a ningún sitio, así que hay que seguir haciendo las cosas así, con calma”.

El ‘tiburón’, pronto dragón, de momento pececito Koi, considera que, en un campeonato tan largo, con tantas carreras y puntos en juego, lo más importante es cometer el menor número de errores posibles. “En Buriram era muy fácil cometer un error, por ejemplo, al superar los pianos ¡mira lo que le ha ocurrido a Marc! Por eso es vital no precipitarse y mantenerse sereno cuando las cosas no vayan tan de cara”.

En pretemporada, Acosta, tanto en los tres días de test de Sepang (Malasia) como en los dos últimos de Buriram (Tailandia), siguió haciendo el trabajo que tocaba, no precipitándose en ningún momento, ni pretendiendo obsesionarse con acabar las jornadas de puesta a punto y entrenamiento en lo alto de la clasificación. Y, mucho menos, estar pendiente, por ejemplo, de Maverick Viñales, con quien muchos han empezado ya a compararle, ante el avance, de la mano del pentacampeón Jorge Lorenzo, del campeón catalán.

Acosta, de 21 años, es perfectamente consciente de que habrá fines de semana malos, irregulares, donde habrá que sobrevivir. El ‘tiburón’ va aprendiendo de los mayores. “Este fin de semana he disfrutado mucho y aprendido más, pilotando pegadito o superando a Marc (Márquez) y ese es el camino, dar pasitos cortos pero constantes”.

Ni que decir tiene que el líder de KTM, una factoría que se ha arruinado y está tratando de sobrevivir incluso en las carreras, está convencido que el desastre de Ducati en Tailandia “es fruto de un mal fin de semana, simplemente, un mal fin de semana, ellos volverán a estar delante, bueno, en realidad, lo estuvieron con Marc, en los próximos grandes premios”.

Y, sí, también Acosta piensa que Aprilia ha dado un gran paso, pues su poderío no solo se demuestra con la victoria de ‘Bezz’, sino colocando cuatro de sus motos entre los cinco primeros puestos: Marco Bezzecchi, Raúl Fernández (3º), Jorge Martín (4º) y el japonés Ai Ogura (5º). “Yo creo que el neumático y la carcasa especial que llevaba esa goma en Buriram, les ha beneficiado mucho”, señaló Acosta que, en ningún momento, pudo pelear con ‘Bezz’ en el auténtico gran premio, acabando a más de cinco segundos del italiano.