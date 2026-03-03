De Kubala a Simeone: los antecedentes del Barça contra el Atleti para soñar en la remontada

El Barça de Flick es una máquina de remontar, pero todavía no se ha enfrentado a un reto de este tamaño. El 4-0 del Metropolitano en la ida de semifinales de la Copa del Rey obliga a los azulgranas a tirar de épica para remontar y clasificarse a la final. El escenario es el más propicio, el Camp Nou, donde el Barça ha ganado todos sus partidos desde su regreso el pasado noviembre y donde ya ha protagonizado varias gestas en el pasado. En el recuerdo de todo el mundo del fútbol está el 6-1 contra el PSG en los octavos de la Champions en 2017, pero la historia del conjunto azulgrana incluye muchos más antecedentes de este tipo que sirven para creer en una posible remontada, sobre todo contra el Atlético de Madrid, por mucho que el Cholo Simeone haya reducido la frecuencia.

"1% de posibilidades, 99% de fe", repitió Lamine Yamal a través de su cuenta de Instagram, las palabras que pronunció Neymar antes de esa histórica remontada que culminó Sergi Roberto en el 90+5 de partido. Además del joven extremo del Barça, el actual centrocampista del Como también cree posible otra actuación como esa: "Ante el PSG marcamos 3 goles en 15 minutos". Aunque el Barça solo haya logrado remontar una desventaja de cuatro goles en la ida una vez de las cinco que ha enfrentado en su historia, también es el único que lo ha hecho en toda la historia de la Champions League. El escenario es el mismo que el de ese día, al igual que el de muchas noches de alegría para los culés, pero el enemigo es un viejo conocido que más de una vez les ha amargado la temporada y ahora lo tiene todo de cara para volver a hacerlo.

Sergi Roberto celebra el sexto tanto de la remontada contra el PSG, 2017. / Quique García / EFE

La tarea más difícil a la que se enfrenta el Barça no es el resultado por sí mismo, sino el rival al que se enfrenta. El Cholo conoce bien a su rival, y por esa misma razón fue capaz de meter cuatro goles en una sola mitad en la ida el pasado 12 de febrero. Sin embargo, existen algunos antecedentes entre los dos equipos que animan a pensar en una posible noche copera mágica en Barcelona. Sin olvidar lo que ocurrió la temporada pasada en hasta dos ocasiones, cuando el Barça remontó un 0-2 adverso para acabar empatando 4-4 en la Copa y ganando 4-2 en Liga, no sería la primera vez que el conjunto azulgrana le marca cinco o más goles a los colchoneros.

Viaje al pasado

En el historial entre los dos clubs figuran varias goleadas favorables al Barça, entre las cuales destacan dos en particular que tuvieron lugar en los años 50 y que difícilmente se vuelvan a repetir. Cuando la Copa del Rey todavía respondía al nombre de la Copa del Generalísimo, el Barça le endosó un 8-1 al Atleti en 1953 con dos goles de László Kubala. Tan solo cuatro años más tarde, el mismo resultado se volvió a repetir en la misma competición, cortesía de siete goles de Eulogio Martínez y otro de Kubala. Lejos queda ese fútbol de antaño donde se podía ceder la pelota al portero para que la recogiera con las manos, y junto con el reglamento también ha evolucionado la rivalidad entre los dos equipos.

Para los que no se tomen tan en serio esa época del fútbol, existen antecedentes más recientes entre los dos equipos como el 5-0 de 2011 o las varias goleadas de los años 90. Esa década fue muy especial para el Barça porque logró su primera Copa de Europa en 1992, y también porque disfrutó de títulos de Liga y Copa a base de vencer al Atlético de Madrid. La Copa del Rey precisamente fue el escenario de una de las eliminatorias más recordadas de toda la historia, cuando el Barça acumuló un global de 11-0 en 1993. Tras imponerse 5-0 en el Vicente Calderón, el conjunto dirigido por Johan Cruyff no tuvo piedad y le clavó al Atleti otros seis goles en el Camp Nou.

Simeone salvador

En 1994 no tuvo que recuperar más que una desventaja de 1-2 en la Liga, pero le endosó cinco goles al conjunto rojiblanco para acabar imponiéndose 5-3. En 1997, le remontó un 0-3 inicial al Atlético en el mismo partido de Copa para terminar ganando 5-4 con 'hat-trick' de Ronaldo. Ya en el nuevo milenio y coincidiendo con la era dorada del club azulgrana, el Barça consiguió victorias muy abultadas frente a un Atlético que todavía esperaba la salvación de su mesías. En 2007, los de Frank Rijkaard asaltaron el Calderón con Messi, Ronaldinho y compañía para ganar 6-0. Al año siguiente, el Barça de Guardiola, camino del sextete, le volvió a marcar seis en el Camp Nou. En 2009 no fue tan abultada la goleada, pero le volvieron a caer cinco a los colchoneros (5-2).

Sin embargo, con Simeone, el Atlético ha frenado estas humillaciones, y el 5-0 de 2011 fue la última vez que el Barça le marcó tantos goles a su rival. Ese día, un hat-trick de Messi le sirvió a los azulgranas para doblegar a uno colchoneros que tres meses más tarde recibirían la llegada del Cholo Simeone. Desde entonces, no se ha producido otra goleada de estas características. Con el técnico argentino en el banquillo, los catalanes no han conseguido meterle más de cuatro goles en un solo partido a los rojiblancos. Sin embargo, de las cuatro veces que han logrado alcanzar la cifra, dos han sido bajo el mando de Hansi Flick, la temporada pasada. Junto con el 4-2 de 2022 con Xavi Hernández y el 4-1 de 2012 con Tito Vilanova, estos han sido los resultados obtenidos contra Simeone que más se acercan a la goleada que necesitan esta noche para volver a completar una gesta para el recuerdo.