Kao Akobundu-Ehiogu, atrapado en Dubai por la guerra entre Irán y EEUU

La situación bélica en el Medio Oriente ha provocado el cierre del espacio aéreo en varios países, dejando a miles de personas con vuelos de regreso atrapadas y sin fecha de salida. Una de ellas es Kao Akobundu-Ehiogu, el pívot de BAXI Manresa que se encontraba en Dubai "por razones personales" y que ahora no podrá reincorporarse al equipo como tenía previsto este lunes. Dubai, uno de los siete emiratos de los EUA, ha cerrado el espacio aéreo después de que el hotel de cinco estrellas Burj Al Arab fuera bombardeado en las últimas horas, además de otros edificios.

La entidad de baloncesto catalana ha emitido un comunicado en el que confirman la integridad del jugador y avisan que todavía no ha podido encontrar la manera de viajar hacia España: "Kao está pendiente de la situación para garantizar que pueda volver a Manresa tan pronto como sea posible". El pívot nigeriano de 26 años no tenía compromisos con su selección y había aprovechado para tomarse unas vacaciones en la lujosa ciudad de Dubai, aunque últimamente tampoco le habían convocado.

El próximo partido del BAXI es el sábado a las seis de la tarde contra el Laguna Tenerife, y a partir de ahora el club trabaja a contrarreloj para que el jugador pueda estar presente en el partido de Liga Endesa, donde el jugador de 2,08 metros promedia 13 minutos por partido. Kao llegó a la ACB tras brillar como taponador en la NCAA (UT Arlington y Memphis), antes de liderar la liga italiana en tapones con el Varese. En 2025 fichó por el BAXI Manresa, donde promedia 4,8 puntos, 2,2 rebotes y 1,7 tapones y destaca por una efectividad brutal del 80% en tiros de campo.

Otros afectados del deporte

Además de Kaodirichi, más profesionales del deporte se han visto afectados por la situación en el Medio Oriente a la espera de que vuelva la normalidad. El futbolista Munir El Haddadi escapó de Teherán tras bajarse del avión que iba a sacarlo del país, pero el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán ha provocado que también quedara atrapado en Abu Dabi el equipo júnior del Valencia Basket, una expedición conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club. El equipo de las categorías inferiores disputaba la competición Next Gen, que fue cancelada, contra el Real Madrid, cuya expedición también permanece en el hotel de concentración a la espera de que mejore la situación.

Noticias relacionadas

Sarunas Jasikevicius, el exentrenador del Barça Basket, es otro de los profesionales del deporte que se encuentra atrapado en Dubai, al igual que otros jugadores de la Euroliga como Osetkowski, Shake Milton y Dwayne Washington del Partizan. Los jugadores del Maccabi Tel Aviv como Lonnie Walker, Iffe Lundberg y Jimmy Clark, también se han visto obligados a permanecer ahí hasta nuevo aviso. Daniil Medvedev, que viene de ser campeón en Dubái, se encuentra atrapado en los Emiratos Árabes Unidos junto a su familia, equipo técnico y otros tenistas como Andrey Rublev y Tallon Griekspoor.