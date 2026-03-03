¿Se imaginan que Florentino dimite en plena campaña electoral del Barça?

No se atreverán. Pese a que el majestuoso Santiago Bernabéu ya se ha pronunciado, no se atreverán. Nadie en Madrid se atreverá a contar lo que ocurre en el Real Madrid. Miles y miles de socios y aficionados del Real Madrid lo pidieron anoche, es más, se esperaron que acabase el himno atronador de la mejor y mayor megafonía que existe para, desde sus localidades, pedir, a gritos, la dimisión de Florentino Pérez.

Nadie, en Madrid, abrirá la boca, nadie recordará, durante las próximas horas y días, que los aficionados ya han decidido, como era de esperar tras el fracaso del novato y altivo Álvaro Arbeloa, que ya perdió la Copa, anoche empezó a perder la Liga y pronto perderá la Champions, que el culpable de todo lo que le ocurre, desde hace ya mucho tiempo, al Real Madrid es Florentino Pérez, su presidente y casi dueño.

Al Real Madrid le han pasado muchas cosas juntas en muy poco tiempo y todas tienen como responsable al mismo, Florentino Pérez. El presidente, que fue quien le hizo el boca a boca a Joan Laporta cuando el presidente azulgrana estaba arruinado, desesperado, contra las cuerdas, es el mismo que se empeñó en la Superliga, se enfrentó a la UEFA, a la Federación Española, se enemistó con el presidente de la patronal, maltrató a los árbitros, construyó un estadio inservible y reforzó la plantilla con jugadores para el desguace: 200 millones por Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander Arnold.

Bernd Reichart, CEO de la Superliga, entre Florentino Pérez y Joan Laporta. / Mariscal / EFE

Pero es que este poderosísimo señor (poderosísimo en el más amplio sentido de la palabra) hizo más: contrató a Xabi Alonso, uno de los mejores entrenadores europeos, por tres años y lo despidió a los seis meses, después de humillarlo, quitarle el poder y ridiculizarlo delante de Vinicius Júnior, el muchacho que manda en el Real Madrid, el capricho del presidente, el chico que decide cuándo juega, con quién juega y qué entrenador quiere.

Y Florentino Pérez hizo aún más cosas feas, desagradables, injustas, ilógicas y sin remedio: le dio el mando a un novato, Álvaro Arbeloa, protegido suyo (casi de la familia), que, desde el minuto uno, insinuó que tenía el móvil de Dios. Es más, Alonso perdió cinco demlos 28 partidos que dirigió; Arbeloa, ya suma cuatro derrotas en 12 encuentro.

Y, tal vez, nada de todo eso haya sido lo peor, que va. El problema es que el Real Madrid, en tiempo pura sensatez y serenidad, ya no sabe comportarse, no sabe a lo que juega y sus futbolistas se han contagiado del caos.

El tándem Florentino Pérez-Álvaro Arbeloa perdió, hace algunas semanas, la Copa del Rey, anoche empezó a despedirse de LaLiga y pronto, muy pronto, el Manchester City podría eliminarlo de la Champions. Otro año a cero.

Los futbolistas, ya lo he escrito más veces, los seres más egoístas que existen, son los primeros que se dan cuenta del caos, del desmadre que hay en su club y cuando el desorden, la confusión, el desconcierto, la anarquía llega al vestuario, los futbolistas acaban desquiciados y ocurren cosas como las que le han ocurrido al Real Madrid ante Celta, Benfica o, anoche, ante el Getafe: acaban chabacanamente los partidos, desquiciados y expulsados. Encima, no saben perder.

En el Real Madrid actual ya no se sabe quién manda. Parece que Florentino Pérez, pero el Santiago Bernabéu ya sospecha que no, que el presidente ha dejado de ejercer de presidente y que José Ángel Sánchez, su mano derecha, Director General o CEO (o cómo se llame), ha sido superado, adelantado por la izquierda (perdón, por la derecha) por Anas Laghrari, el banquero presidencial, que es quien últimamente interviene en todas las decisiones.

Todo eso ha ocurrido y nadie lo ha contado. En Madrid, digo. Cuando el Santiago Bernabéu pide la dimisión de Florentino Pérez, como ocurrió masivamente anoche, está reclamando un proyecto nuevo, ‘foc nou’, que decimos los catalanes.

Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe. / AFP

La afición blanca, incluso la pagada por ‘Flo’, ese gol inmaculado, blanco, blanquísimo, está gritando que el proyecto Ancelotti-Xabi-Arbeloa está ya pasado de moda, agotado, acabado. El problema es que el Real Madrid, probablemente, no tiene dinero para saltar a la siguiente pantalla. Eso tampoco lo contarán en la Corte.

Tú escuchas a Arbeloa y te da pena, en serio. No es un problema de creérselo o no. Es un problema de que sabes cómo y por qué ha llegado hasta ahí y piensas que le viene grande el cargo. El problema es que los primeros que lo supieron fueron los futbolistas, repito, los más listos de todos, que siempre se van de rositas de todos los conflictos…que genera su incapacidad.

“Yo, lo siento”, contó anoche un fabuloso Roberto Palomar, en la COPE, “pero, cuando he escuchado a Álvaro Arbeloa en la conferencia de prensa de hoy, cero críticas, mirando hacia otro lado, he recordado una anécdota, cierta, muy cierta, real, que se produjo en una de las ediciones del Rally Dakar, cuando un coche se dio un castañazo impresionante, dio tres vueltas de campana, quedó posado sobre la arena boca abajo y el copiloto seguía recitando las notas del tramo hasta que el piloto le gritó ‘¡estamos volcados! ¿qué coño lees?’”

No hay mucho más que contar.