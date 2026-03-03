La fórmula de la remontada según Flick: "Inteligencia, hambre, intensidad y unidad"

No basta con ganar un partido. No basta con ganar al Atlético. Se trata de bastante más. Mucho más. Se trata de marcarle cuatro goles y no encajar ninguno para igualar la eliminatoria y acceder a la prórroga para seguir alimentando el objetivo. El reto es endosarle cinco, sin recibir en la puerta de Joan Garcia, y acceder a la final de la Copa del Rey.

La gran dificultad reside en que el Atlético acudirá prevenido. Diego Simeone ha edificado durante más una década a su equipo a partir del entramado defensivo y a ello se consagrará el cuadro rojiblanco, aunque una de sus costumbres es la de salir a presionar en los primeros minutos para asustar al rival.

Habida cuenta de la dificultad que entraña eliminar a un equipo que parte con un 4-0 de ventaja, aún más tratándose del Atlético, el Barça pueden sentirse capacitado para pensar que puede igualar, cuando no superar ese enorme obstáculo.

Gavi, Lamine Yamal y Marcus Rashford, con la rodilla izquierda protegida, en el último entrenamiento copero. / AFP7 vía Europa Press

Siete de cien

Los antecedentes ilustran la dificultad de la empresa. Llegados a los cien partidos redondos de Hansi Flick, con un fantástico porcentaje de 75 victorias, el Barça solo ha obtenido siete veces un resultado que remontaría el marcador.

El Valencia, como mejor cliente, se ha llevado un 7-1, un 0-5 y un 6-0. El último resultado es de la actual temporada, junto con el 6-1 al Olympiacos y el 5-0 al Athletic en la Supercopa. En nueve ocasiones, el equipo de Flick logró el resultado que le llevaría a la prórroga. El técnico recordó el 4-0 al Borussia Dortmund de la pasada edición de la Champions. No apeló al 0-4 del Bernabéu, ni al 4-0 sobre la Real Sociedad ni el que se ha endosado esta campaña al Athletic, ya en el Camp Nou, un recinto amurallado donde se cuentan los partidos por victorias. Diez de diez. Sin Gol Nord abierto todavía, y con un trocito de Grada d’Animació experimental.

La estadística también dice que el Atlético, durante los 15 años de mandato de Diego Simeone, nunca ha perdido por un resultado que le elimine en 779 partidos. Sólo ha perdido por 4-0, que forzaría la prórroga, cinco veces, todas en Europa, y una esta temporada: ante el Arsenal.

El Barça de Flick, en cien partidos, ha logrado 7 veces el resultado que le clasificaría, y en 9 el marcador que le llevaría a la prórroga.

Ferran Torres, Lamine Yamal y Gavi se divierten en el entrenamiento del lunes. / Valentí Enrich / SPO

Con prisas

"Queremos hacer posible lo imposible, proclamó Hansi Flick, que llamó a la tropa culé a intentarlo. A los que jugarán y a los que mirarán. Y, sobre todo, a los que recuerdan el célebre 6-1 sobre el París Saint Germain tras una derrota por 4-0 en la Champions, y el dramático gol de Sergi Roberto en el tiempo añadido.

"No pienso en el pasado ni en el futuro, me centro en el aquí y el ahora. Conocemos la historia y podría ser un ejemplo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Nos lo hemos puesto difícil y tendremos que jugar a nuestro máximo nivel", dijo Flick, que consideró innecesario cualquier llamamiento a la grada. Los aficionados sólo pueden animar con sus gritos y presionar con sus abucheos. En cambio, los futbolistas han de medir la excitación al saltar al césped. Saldrán con prisas.

Joan Garcia, en la última sesión preparatoria del Barça. / AFP7 vía Europa Press

Sin locuras

"Tenemos que jugar con inteligencia, pero con hambre para hacerlo realidad. Lo vimos contra el Villarreal. Fue distinto, todos apretaban, con intensidad... Tenemos que jugar como una unidad, será clave para mañana [hoy]", expuso el entrenador.

Flick no perderá la cabeza ni cometerá locuras en la semifinal de Copa. Por ejemplo: "Tenemos que gestionar a Pedri. Hay que pensar en los partidos que vendrá después. Este es muy importante, ya veremos cuánto puede jugar". Quienes no podrán jugar son Eric (sancionado), ni los lesionados Lewandowski, Gavi, De Jong y Christensen. Descartado para lucha por la Liga, Simeone rotó más de medio equipo en Oviedo.