Jordi Medina, exaspirante a la presidencia del Barça y líder de 'Un crit valent': "Hay un desarraigo muy preocupante del socio"
El abogado barcelonés, que recogió firmas para las elecciones del 2003 y 2006 y ahora está al frente de un grupo de opinión, dice que hay "muchas, muchísimas cosas" que no le han gustado del mandato de Laporta
Jordi Medina (Barcelona, 1964), líder de la plataforma de socios 'Un Crit Valent' desde hace 23 años, intentó convertirse en presidente del Barça en las elecciones de 2003 y 2006. El abogado barcelonés no superó el corte en ninguna de las dos ocasiones.
Es muy negativo. Lo que más me ha gustado ha sido, como a todos, el fichaje de Hansi Flick y el papel de la cantera, que no es solo imputable a este mandato, eso viene de lejos. Pero no me han gustado muchas, muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del Camp Nou, meternos en una obra faraónica cuando no era el momento económico y con un retraso descomunal. Está a medias y lo que te rondaré, morena. Y el coste y la deuda que nos generará. Más. El hecho de no acometer el Nou Palau. La enorme desinversión en secciones, sobre todo la de baloncesto. La deuda que se está generando me temo que será monstruosa, por no decir inasumible. Las palancas, que han sido pan para hoy y hambre para mañana. Las alianzas con empresas extrañísimas. El patrocinio del Congo. Las asambleas telemáticas. La aniquilación de Barça TV. Los desplazamientos. El tema de no querer cobrar -ellos sabrán por qué- la penalización de un millón diario de Limak. Las comisiones a Darren Dein por los temas de Spotify y Nike, que me parecen vergonzosas. La marcha de directivos y ejecutivos importantes. La patada a Messi, que esto casi podría ser el primer punto. El trato a Xavi, a Koeman, a Jasikevicius, a Mirotic, a Barrufet, a Xavi Pascual, etcétera..
Hace falta un cambio, evidentemente, por lo que acabo de decir.
Me preocupa, y mucho. Me preocupa la deuda, me preocupa Goldman Sachs, me preocupa el coste de la obra del Camp Nou con Limak, me preocupan las comisiones, me preocupan las palancas, me preocupa por qué se han ido —evidentemente con una cláusula de silencio— ejecutivos y directivos importantes en el terreno económico, me preocupa el pago de comisiones monstruosas, inaceptables, inadmisibles, y sobre todo, claro, creo que el club quedará con una deuda dificilísima de devolver.
Como Cruyff, Messi debe quedar indeleblemente ligado a la historia del Barça. Por tanto, sí rotundo a que vuelva como imagen, como historia, como jugador. Yo incluso me atrevería a pedir un last dance, una última temporada. Yo aún lo tendría un año más acompañando a todos estos jóvenes. Y después, evidentemente, que se quedara, bien como embajador o bien dentro de la estructura de formación en la cantera.
El socio no pinta nada. Fíjate en las asambleas, fíjate en el tema desplazamientos, fíjate en el tema Barça TV, ya no te envían ni el carnet de socio y de abonado. No pinta nada y la prueba es que buena parte de la masa social ha dimitido. Mirad lo que pasó en Montjuïc. ¿Cuántos nos abonamos en Montjuïc? ¿20.000, por decir algo? ¿Cuánta gente ha sacado el abono para el Camp Nou? Yo creo que hay un desarraigo, un alejamiento muy preocupante del socio respecto al club. Ya ni somos el mejor club ni tenemos la mejor afición del mundo. Por no hablar de la Grada d'Animació, que la echaron con la excusa de 21.000 euros. ¡Si eso se lo gastan en una comida en el Botafumeiro o en el Via Veneto! ¡No fastidiemos!.
