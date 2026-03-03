Jordi Medina, exaspirante a la presidencia del Barça y líder de 'Un crit valent': "Hay un desarraigo muy preocupante del socio"

Jordi Medina (Barcelona, 1964), líder de la plataforma de socios 'Un Crit Valent' desde hace 23 años, intentó convertirse en presidente del Barça en las elecciones de 2003 y 2006. El abogado barcelonés no superó el corte en ninguna de las dos ocasiones.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Es muy negativo. Lo que más me ha gustado ha sido, como a todos, el fichaje de Hansi Flick y el papel de la cantera, que no es solo imputable a este mandato, eso viene de lejos. Pero no me han gustado muchas, muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del Camp Nou, meternos en una obra faraónica cuando no era el momento económico y con un retraso descomunal. Está a medias y lo que te rondaré, morena. Y el coste y la deuda que nos generará. Más. El hecho de no acometer el Nou Palau. La enorme desinversión en secciones, sobre todo la de baloncesto. La deuda que se está generando me temo que será monstruosa, por no decir inasumible. Las palancas, que han sido pan para hoy y hambre para mañana. Las alianzas con empresas extrañísimas. El patrocinio del Congo. Las asambleas telemáticas. La aniquilación de Barça TV. Los desplazamientos. El tema de no querer cobrar -ellos sabrán por qué- la penalización de un millón diario de Limak. Las comisiones a Darren Dein por los temas de Spotify y Nike, que me parecen vergonzosas. La marcha de directivos y ejecutivos importantes. La patada a Messi, que esto casi podría ser el primer punto. El trato a Xavi, a Koeman, a Jasikevicius, a Mirotic, a Barrufet, a Xavi Pascual, etcétera..

¿Continuidad o cambio? Hace falta un cambio, evidentemente, por lo que acabo de decir.

¿Le preocupa el estado económico del club? Me preocupa, y mucho. Me preocupa la deuda, me preocupa Goldman Sachs, me preocupa el coste de la obra del Camp Nou con Limak, me preocupan las comisiones, me preocupan las palancas, me preocupa por qué se han ido —evidentemente con una cláusula de silencio— ejecutivos y directivos importantes en el terreno económico, me preocupa el pago de comisiones monstruosas, inaceptables, inadmisibles, y sobre todo, claro, creo que el club quedará con una deuda dificilísima de devolver.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? Como Cruyff, Messi debe quedar indeleblemente ligado a la historia del Barça. Por tanto, sí rotundo a que vuelva como imagen, como historia, como jugador. Yo incluso me atrevería a pedir un last dance, una última temporada. Yo aún lo tendría un año más acompañando a todos estos jóvenes. Y después, evidentemente, que se quedara, bien como embajador o bien dentro de la estructura de formación en la cantera.