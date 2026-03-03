CAMP NOU, 21 H.
La alineación del Barça ante el Atlético: con Pedri desde el minuto uno
El mejor Barça posible pasa por presentar a Pedri en el once titular. Y Pedri jugará desde el minuto uno para que el once azulgrana haga posible "lo imposible": remontar el 4-0 del Atlético.
El centrocampista es unos de los tres cambios respecto a la última alineación, pero acaso sea el más relevante por la importancia que ejerce en el juego azulgrana. Pedri se incorpora al centro del campo en el que se mantienen Fermín López y Marc Bernal, por lo que ocupa el puesto de Dani Olmo.
Las otras dos novedades radican en la defensa. Gerard Martín ocupa el lugar del sancionado Eric en la defensa y João Cancelo releva Alejandro Balde en el lateral izquierdo por el caudal de juego ofensivo mayor que proporcionará. Delante, lesionado Robert Lewandowski, la función de delantero centro la seguirá desempeñando Ferran Torres.
Esta es la alineación de la remontada que ha ideado Hansi Flick: Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.
