Tenis
Alcaraz conquista Indian Wells el primer día: De la Era mullet a Lebron James
El tenista murciano se ejercitó en la pista principal del majestuoso complejo de Indian Wells en su primer día en el desierto californiano
Albert Briva
Carlos Alcaraz aterrizó en Indian Wells renovado de energías y con un look sorprendente en su primer día de la nueva aventura americana en la que espera seguir triunfando como hasta ahora en 2026.
En busca de su tercer título en Indian Wells, el murciano ya conoce su camino, en el que puede encontrarse a Djokovic en semifinales y con un debut que será ante el francés Atmane o el búlgaro Dimitrov.
Tras algunos días de decanso después del título conseguido en Doha, el número uno del mundo entrenó un par de días en Murcia antes de poner rumbo a tierras americanas donde disputará el conocido como 'Sunshine Double' con los dos primeros Masters 1000 de la temporada (Indian Wells y Miami).
En su primer día en el desierto californiano, Alcaraz se ejercitó junto al tenista belga Zizou Bergs para hacer la primera toma de contacto con el majestuoso complejo donde ya se coronó en 2023 y 2024.
En busca de seguir su puesta a punto, el murciano volverá a ejercitarse este martes nuevamente, esta vez con Tommy Paul, para detallar su aventura en busca de la tercera corona en el conocido como quinto Grand Slam, algo que no pudo conseguir el pasado año al caer en semifinales ante Jack Draper, que acabaría levantando el título.
Antes de su debut, que se presume para el viernes o el sábado, Carlitos tiene todavía días por delante para seguir tomando la medida a la pista donde esper
- No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
- Fermín Cacho, oro en Barcelona 92, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
- Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
- El juez Pedraz rechaza la denuncia de un socio contra Laporta y deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona
- Florentino, condenado por dos entrenadores que no quería y 200 millones en fichajes de jugadores que no le convencían
- La oposición da un susto a Laporta con las firmas pero no se une
- Lamine Yamal firma una obra de arte ante el Villarreal
- Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”