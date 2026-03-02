Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona: "El Barça está por encima de Messi"

Joan Gaspart (Barcelona, 1944) fue vicepresidente del Barça (1978-2000) en la etapa de Josep Lluís Núñez y tomó las riendas como presidente del club azulgrana durante tres años (2000-2003) en un mandato desgastado por los resultados y el clima social. En lo deportivo, su presidencia se asocia a una gran inversión en fichajes y la llegada de Messi aun siendo un niño. Pese a la valoración crítica de aquellos años, el empresario hotelero sigue fuertemente vinculado al club azulgrana.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Valorándolo deportivamente, que es lo más importante para un socio como soy yo, le pondría un 10, o quizás un 9 porque no hemos ganado ninguna Champions. Tenemos dos ligas, dos Supercopas, dos Copas del Rey y hemos estado luchando por todos los campeonatos en los que hemos participado. Me consta que Laporta fue quien decidió fichar a Flick, que para mí ha sido un gran acierto, y después a Deco también. Y sobre todo, una cosa muy importante: hemos sido superiores al Real Madrid. Hemos sido capaces de ganarle en finales de la Copa del Rey, en finales de la Supercopa, y eso, como victoria además, tiene más importancia y más mérito, teniendo en cuenta que es el gran rival deportivo que tenemos. Por tanto, deportivamente, para mí, una buena nota y un buen trabajo.

¿Continuidad o cambio? Para decidirlo hay que ver cómo está el club en el tema social. Yo entiendo que en estos últimos cinco años, y de una manera muy especial, el presidente Laporta ha tenido la valentía de tirar adelante el Espai Barça y, sobre todo, el comienzo de las obras del estadio. Se había hablado mucho, se habían hecho muchos proyectos, y muchos sistemas de financiación, pero quien de verdad se atrevió a tirar adelante y empezar la construcción del nuevo estadio pensando en el futuro ha sido el señor Laporta. En lo que se ha equivocado -y yo le doy un valor relativo a su gestión- es en las fechas de cuándo acabaría. Nos animaron a pensar que esto acabaría mucho antes y aquí quizá se han equivocado. También tengo que decir que yo hago una crítica relativa, porque la envergadura de la construcción del estadio hace difícil poder poner una fecha clara. Pero como conclusión, desde el punto de vista social, yo creo que también ha sido importante y que quien se merece inaugurar el estadio - y creo que el socio del Barça sí que debería agradecer la tarea de esta junta directiva— es el presidente Laporta. Y más teniendo en cuenta una cosa que para mí es muy importante: que son los últimos cinco años de su mandato como presidente del Barça.

¿Le preocupa el estado económico del club? De lo que puedo opinar es de lo que yo he vivido yendo a todas las asambleas que se han hecho. Siempre se han presentado los números y se nos han explicado las palancas, la situación económica, la deuda… hay una cosa que me preocupaba mucho y se me aclaró, y para mí es muy importante, y es que hay socios que se piensan que hemos hipotecado el patrimonio. Eso no es verdad. En cambio, lo que sí he visto muy claro es que el nuevo estadio tiene una forma de funcionar que debe tener unos recursos —que es lo que nos han explicado en las asambleas— muy superiores a los actuales y que se ha cifrado en 300 millones. Así como otro tema conflictivo como es la famosa comisión de Nike. Siempre se nos ha explicado paso a paso, lo que se había pagado, por qué se había pagado y jamás se han cerrado a responder preguntas del tema. Por tanto, lo tengo muy claro: a mí el tema económico me ocupa, pero no me preocupa. La diferencia entre ocupar y preocupar es que pedimos un dinero, pero también es verdad que hemos hecho un estadio nuevo y, por tanto, es lógico que pidamos un dinero. Pero las explicaciones que nos han dado yo creo que se podrán asumir en los próximos años, teniendo en cuenta que el préstamo que nos han dejado para hacer las obras es larguísimo para España.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? A Messi le fiché yo cuando era presidente… Nadie puede dudar de que le quiero, le aprecio, le valoro, y creo que hoy todavía es el mejor jugador del mundo. Nos ha dado muchas alegrías. Sin embargo, lo he recordado siempre que he podido y lo digo a todo el que quiera escuchar que Messi, el presidente del Barça, los directivos, los socios o las personas que aman el Barça como yo… estamos todos por debajo del club. El Barça está por encima de todo, incluso de Messi. Dicho esto, Messi se merece, lógicamente, que se le despida en condiciones. Ha sido un jugador del Barça que nos ha dado muchas satisfacciones. También tengo que decir —y esto lo recuerdo a quien lo quiera escuchar— que Messi, que es un jugador excepcional, tenía a su lado a Xavi, Iniesta, Busquets, Carles Puyol; por detrás, Víctor Valdés… y el Barça. Y por tanto, yo creo que quizá no para jugar de nuevo, pero sí para despedirse, Messi tiene que tener su espacio. No sé si desde un punto de vista técnico; como embajador del Barça, con el enorme valor del 'know-how' que tiene en el mundo entero… Cuando voy de viaje, muy a menudo me hablan más de Messi que del Barça. Es un hombre que sería un embajador excepcional para el club.