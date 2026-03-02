El insólito desplazamiento a Sant Andreu: seguidores de Lleida que viajan para abuchear a jugadores de Lleida

El Atlètic Lleida debe ser el único club del mundo capaz de movilizar un par de autocares con aficionados que se desplazan durante una hora y media y que no van a animar, sino a abuchear y celebrar su derrota. Bastante insólito lo sucedido este domingo en el Narcís Sala, donde el Sant Andreu, líder del grupo 3 de la Segunda RFEF, derrotó por la mínima al club de la Terra Ferma en un ambiente peculiar (1-0). Fue un capítulo más de la guerrita civil que el Lleida CF y un grupo de seguidores ruidosos, en particular en redes sociales, mantienen contra el otro club de la ciudad.

"Damos la bienvenida al centenar de aficionados del Lleida CF que se han desplazado hasta nuestro estadio. El Sant Andreu siempre estará al lado del Lleida. Démosles un fuerte aplauso", se proclamó desde la megafonía antes de comenzar el encuentro. Se les aplaudió. Y empezó el partido, y ese centenar de aficionados se pusieron a silbar tan fuerte como les dio los pulmones cada vez que el balón pasaba por los pies del defensa Joan Campins o las manos del portero Pau Torres, jugadores del Atlètic.

Les llamaron traidores y cosas así, por haber jugado antes en el Lleida Esportiu o el Lleida CF, los herederos de la UE Lleida que estuvo en Primera, tres estropicios financieros, y ahora alinearse con el gran satán. Se entiende como tal al club de potentes empresarios de la ciudad que estos ruidosos seguidores detestan porque compró la plaza en Segunda RFEF de un Lleida CF que, por impagos, descendió a Tercera RFEF. Por eso y también porque anteriormente compitieron con el nombre de Badalona Futur contra el equipo leridano, aún propiedad de un exjugador gallego-suizo, Luis Pereira, quien anda desaparecido.

Irónicamente, fue un error bastante garrafal de Torres lo que propició el triunfo del Sant Andreu. Y fue Campins quien recibió la máxima hostilidad, en particular al ir a sacar un fuera de banda justo frente a la ubicación de estos aficionados. El árbitro paró el encuentro y la megafonía pidió corrección. La cosa no pasó a mayores.

Los socios del Lleida CF entraron gratis, invitados por el Sant Andreu, y el Atlètic Lleida no envió representación institucional. “Es muy triste. Ha calado un relato de odio que se ha fomentado contra nosotros cuando lo único que pretendemos es que vuelva el fútbol de élite a Lleida”, señalan desde el club. Y ese relato se alimenta de causas infinitas para la discordia. El uso compartido del Camp d’Esports, por ejemplo, a principio de temporada. O, la última, el registro por parte del Atlètic Lleida del escudo original de la UE Lleida, lo que motivó un cruce de comunicados justo el día antes del encuentro.

Para gente de Lleida

El Atlètic solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro del emblema en julio pasado. En su comunicado subrayó que ya en su día, en 2019, registró el nombre histórico de la UE Lleida en cuanto estuvo disponible legalmente y a la vista de que los gestores de la entidad no habían hecho nada al respecto. "Podían haber pedido ellos el escudo y no lo hicieron. Es patrimonio de la ciudad", subrayaron.

El objetivo, dijeron, no es usar el nombre y el escudo mientras el Lleida CF esté en activo y compita, sino protegerlos ante la incertidumbre económica y legal que rodea al club de Tercera RFEF. "Que lo tenga gente de Lleida y no de fuera por si un día alguien quiere emprender el proyecto", remarcan.

El Lleida CF, que se considera como "el único sucesor legal e histórico" de la UE Lleida, criticó agriamente el "nuevo intento de usurpación de la identidad y apropiación de la historia" del club. El Atlètic, por su parte, aprecia mala fe en los gestores del Lleida CF, que ya sabían desde hace mes y medio el paso dado ante la oficina de patentes y ha esperado a la previa del encuentro contra el Sant Andreu para divulgar la información con el propósito de justificar el insólito desplazamiento al Narcís Sala.

Noticias relacionadas

Entretanto, buena parte de la ciudadanía vive con indiferencia este conflicto perpetuo, con ramificaciones políticas, y parece más volcada con el equipo de baloncesto, el Hiopos Lleida, y el buen ambiente que se vive en el Pavelló de Barris Nord.