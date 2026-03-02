LA SEMIFINAL DE COPA
Hansi Flick, ante la remontada al Atlético: "Queremos hacer posible lo imposible"
El técnico reclama que el Barça juegue "como una unidad, con inteligencia y hambre" para levantar el 4-0 de la ida
No ha sido necesaria ninguna charla motivacional en el vestuario. Tampoco hay que lanzar un llamamiento de ayuda a la hinchada. "Todo el mundo sabe lo que tenemos mañana", decía Hansi Flick. Se trata de devolver al Atlético el 4-0 de la ida y dejar las cosas como estaban antes de empezar la eliminatoria, en los 90 minutos, para acceder a la prórroga, quien sabe si a los penaltis.
"Queremos hacer posible lo imposible", ha sido la proclama de Hansi Flick de lo que se consideraría una gesta, si no fuera porque el Atlético lo consiguió ante el Barça. Y el Barça, recordó el entrenador, firmó ese 4-0 ante el Borussia Dortmund el año pasado. Al once azulgrana le sobran goles; uno de los problemas es que los concede con cierta facilidad por su arriesgado dispositivo táctico.
Daño al contragolpe
"Siempre tienes que creer", insistió Flick, consciente de que además del acierto futbolístico se necesita una superior dosis de fe. La de los jugadores y la de la hinchada, que llenará el Camp Nou. "Podemos hacerlo", añadió el entrenador pese a que enfrente habrá "un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en la ida". Daño al contragolpe, que es la mejor virtud del Atlético de Diego Simeone, y que reforzará su talante defensivo.
Al Barça le faltará Robert Lewandowski, lesionado en el pómulo, Eric Garcia, sancionado por su expulsión, y Frenkie de Jong, también lesionado, igual que Gavi. Sin embargo, ha recuperado a un pletórico Pedri que transformó el partido frente al Villarreal, adueñándose del control perdido del juego. Pero Pedri reaparecía de una lesión muscular y Flick no quiere darle los 90 minutos.
Gestionar a Padri
"Tenemos que gestionar a Pedri. Hay que pensar en los partidos que vendrán después. Este es muy importante, ya veremos cuánto puede jugar", comentó el técnico. Las individualidades serán necesarias, como gozar de nuevo con el inspirado Lamine Yamal, autor de un triplete frente al Villarreal, pero Flick apeló a la importancia de que el Barça juegue "como una unidad" y "con inteligencia, también con hambre, para hacerlo realidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
- No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
- Lamine Yamal firma una obra de arte ante el Villarreal
- Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”
- El rugby se polariza alrededor de melés y touches: Sudáfrica se alinea con el hemisferio norte frente a Nueva Zelanda y Australia
- El exbarcelonista Munir escapó de Teherán recorriendo 16 horas por carretera mientras llovían misiles: 'Es una locura
- Así queda el cuadro de la Champions tras el sorteo de octavos: Barça, Madrid y Atlético descubren su camino a la final
- Márquez: 'He tenido suerte, ha estallado el neumático y podía haber salido volando