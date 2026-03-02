Escándalo en LaLiga
El Espanyol condena el racismo y arropa a Omar el Hilali
El club perico asegura en un comunicado que "reprueba las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales".
El insulto racista de Rafa Mir a Omar en el empate del Espanyol en Elche: "Viniste en patera"
El volcánico empate del Espanyol de este domingo en Elche vino salpicado por un incidente racista entre Omar El Hilali y Rafa Mir que llevó al colegiado Iosu Galech Apezteguia a detener el choque y activar el protocolo correspondiente. Este lunes, el club perico ha emitido un comunicado en el que condena los hechos y arropa al lateral de origen magrebí nacido en L’Hospitalet.
"Ante las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, el RCD Espanyol manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Reprobamos, igualmente, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales y expresamos nuestro total apoyo a Omar El Hilali", asegura el club blanquiazul en su nota.
"Ejemplo real de integración"
La entidad catalana apunta que "a la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas”. El Espanyol proclama que seguirá trabajando "para que el deporte sea un ejemplo real de integración".
El árbitro del partido en Elche detuvo el encuentro en el minuto 78 y después reflejó en el acta que las presuntas palabras de Rafa Mir fueron "viniste en patera". El delantero ha asegurado a sus más allegados que nunca pronunció ese mensaje racista sino que dijo "te voy a arrancar la cabeza".
"Falta de evidencias"
El club ilicitano también publicó un comunicado en el que condena de "de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad". El Elche defiende también a su futbolista y pide "prudencia y respeto ante la falta de evidencias".
