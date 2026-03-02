El Barça anuncia un acuerdo para el regreso de la Grada d'Animació: habrá 750 hinchas contra el Atlético

El FC Barcelona ha informado este lunes de que "después de varias semanas de diálogo" con los antiguos grupos integrantes de la antigua EDA (Espació de Animación", "se ha alcanzado un acuerdo para habilitar una zona del estadio para que los integrantes de estos grupos puedan llevar a cabo una actividad de animación coordinada" con motivo del partido de este martes contra el Atlético, en el que el conjunto de Hansi Flick tiene la complicada misión de remontar el 4-0 de la ida en el Metrpolitano.

"Esta zona estará formada por 750 miembros de los diferentes grupos y se ubicará en el lateral del Gol Sur", según explica el Barça en un comunicado emitido en la noche de este lunes. "Con esta iniciativa y con la unión y el apoyo de todos y todas las barcelonistas, impulsaremos al equipo con la máxima fuerza para lograr la remontada", proclama la entidad azulgrana.